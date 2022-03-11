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ВСУ обстреляли Старомихайловку в ДНР
ВСУ обстреляли Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 11.03.2022
ВСУ обстреляли Старомихайловку в ДНР
Украинские войска выпустили шесть мин калибром 82 мм по населенному пункту Старомихайловка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:53
2022-03-11T11:53
2022-03-11T12:09
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть мин калибром 82 мм по населенному пункту Старомихайловка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.10 - н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: выпущено 6 мин калибром 82 мм", - написало представительство в Telegram-канале.О пострадавших и жертвах не сообщается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин
11:53 11.03.2022 (обновлено: 12:09 11.03.2022)
ВСУ обстреляли Старомихайловку в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по Старомихайловке