Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В мире
https://ria.ru/20220311/donbass-1777625388.html
ВСУ обстреляли Старомихайловку в ДНР
ВСУ обстреляли Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 11.03.2022
ВСУ обстреляли Старомихайловку в ДНР
Украинские войска выпустили шесть мин калибром 82 мм по населенному пункту Старомихайловка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:53
2022-03-11T12:09
в мире
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777595831_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_c1736b0593c97165d512fdd756e345b5.jpg
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть мин калибром 82 мм по населенному пункту Старомихайловка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.10 - н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: выпущено 6 мин калибром 82 мм", - написало представительство в Telegram-канале.О пострадавших и жертвах не сообщается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/dnr-1777607479.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777595831_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_32f8759c21032f285291d35f0c2fe9d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин
11:53 11.03.2022 (обновлено: 12:09 11.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Старомихайловку в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по Старомихайловке

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-2 под Волновахой
Военнослужащие народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-2 под Волновахой - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-2 под Волновахой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть мин калибром 82 мм по населенному пункту Старомихайловка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.10 - н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: выпущено 6 мин калибром 82 мм", - написало представительство в Telegram-канале.
О пострадавших и жертвах не сообщается.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Беженцы из Мариуполя у палаток - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
10:35
Народная милиция ДНР за сутки эвакуировала 35 человек из зоны боев
 
В миреВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала