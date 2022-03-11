https://ria.ru/20220311/chernogoriya-1777631483.html
Власти Черногории снимают коронавирусные ограничения
Власти Черногории снимают коронавирусные ограничения - РИА Новости, 11.03.2022
Власти Черногории снимают коронавирусные ограничения
Правительство Черногории намерено с 11 по 25 марта снять ряд коронавирусных ограничений, сообщает TourDom. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:28
2022-03-11T13:28
2022-03-11T13:28
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черногория
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Правительство Черногории намерено с 11 по 25 марта снять ряд коронавирусных ограничений, сообщает TourDom.Власти отмечают, что ситуация в стране стала гораздо лучше. За прошедшие две недели новых случаев заболевания зафиксировано на 61 процент меньше, чем за предыдущие 14 дней.Поэтому принято решение не требовать QR-код у посетителей учреждений культуры, например, театров или выставочных залов, стадионов, фитнес-центров и детских игровых комнат. При походе в ресторан гостям не придется предъявлять справку о прививке. Вход в казино также теперь открыт для всех.Правда, туристы по–прежнему обязаны показывать сертификат вакцинации при въезде в Черногорию.Это не единственная сложность. Несмотря на то, что многие годы Черногория была одной из самых привлекательных для наших туристов и предлагала относительно недорогой отдых на Адриатике, теперь страна закрыла свое небо для российских авиакомпаний.
https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, черногория, коронавирус covid-19
Власти Черногории снимают коронавирусные ограничения
В Черногории отменяют ковидные ограничения, но туристам нужны сертификаты вакцинации
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Правительство Черногории намерено с 11 по 25 марта снять ряд коронавирусных ограничений, сообщает
TourDom.
Власти отмечают, что ситуация в стране стала гораздо лучше. За прошедшие две недели новых случаев заболевания зафиксировано на 61 процент меньше, чем за предыдущие 14 дней.
Поэтому принято решение не требовать QR-код у посетителей учреждений культуры, например, театров или выставочных залов, стадионов, фитнес-центров и детских игровых комнат. При походе в ресторан гостям не придется предъявлять справку о прививке. Вход в казино также теперь открыт для всех.
Правда, туристы по–прежнему обязаны показывать сертификат вакцинации при въезде в Черногорию.
Это не единственная сложность. Несмотря на то, что многие годы Черногория была одной из самых привлекательных для наших туристов и предлагала относительно недорогой отдых на Адриатике, теперь страна закрыла свое небо для российских авиакомпаний.