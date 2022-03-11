Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/bochkarev-1777602189.html
Бочкарев: почти 1,5 миллиона "квадратов" сдали в Москве с начала 2022 года
Бочкарев: почти 1,5 миллиона "квадратов" сдали в Москве с начала 2022 года - РИА Новости, 11.03.2022
Бочкарев: почти 1,5 миллиона "квадратов" сдали в Москве с начала 2022 года
Почти 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости сдали в Москве с начала 2022 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:04
2022-03-11T10:04
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Недвижимость. Почти 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости сдали в Москве с начала 2022 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Набранные темпы ввода недвижимости в Москве сегодня полностью соответствуют намеченному графику. С начала этого года в городе введено уже почти 1,5 миллиона "квадратов" различной недвижимости", - сказал он.Заммэра уточнил, что в столице введены 13 объектов коммерческой недвижимости. При этом на жилье приходится 819 тысяч "квадратов" сданной недвижимости."Годовой план по вводу жилья в столице в настоящий момент выполнен более чем на 18%, что говорит даже о небольшом опережении намеченного графика", - подчеркнул Бочкарёв.Всего в 2022 году в столице планируется ввести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4,4 миллиона "квадратов" жилья.
https://ria.ru/20220301/medkompleks-1775744869.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1736_1920x0_80_0_0_e975966e9d96bcd451227285e6eb2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
10:04 11.03.2022
 

Бочкарев: почти 1,5 миллиона "квадратов" сдали в Москве с начала 2022 года

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Недвижимость. Почти 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости сдали в Москве с начала 2022 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Набранные темпы ввода недвижимости в Москве сегодня полностью соответствуют намеченному графику. С начала этого года в городе введено уже почти 1,5 миллиона "квадратов" различной недвижимости", - сказал он.
Бочкарев: завершена подготовка строительства медкомплекса в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 10:38
Бочкарев: завершена подготовка строительства медкомплекса в Сокольниках
Заммэра уточнил, что в столице введены 13 объектов коммерческой недвижимости. При этом на жилье приходится 819 тысяч "квадратов" сданной недвижимости.
"Годовой план по вводу жилья в столице в настоящий момент выполнен более чем на 18%, что говорит даже о небольшом опережении намеченного графика", - подчеркнул Бочкарёв.
Всего в 2022 году в столице планируется ввести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4,4 миллиона "квадратов" жилья.
 
МоскваСтройкомплекс МосквыАндрей Бочкарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала