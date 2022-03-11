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Бочкарев: почти 1,5 миллиона "квадратов" сдали в Москве с начала 2022 года
Бочкарев: почти 1,5 миллиона "квадратов" сдали в Москве с начала 2022 года - РИА Новости, 11.03.2022
Бочкарев: почти 1,5 миллиона "квадратов" сдали в Москве с начала 2022 года
Почти 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости сдали в Москве с начала 2022 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:04
2022-03-11T10:04
2022-03-11T10:04
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Недвижимость. Почти 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости сдали в Москве с начала 2022 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Набранные темпы ввода недвижимости в Москве сегодня полностью соответствуют намеченному графику. С начала этого года в городе введено уже почти 1,5 миллиона "квадратов" различной недвижимости", - сказал он.Заммэра уточнил, что в столице введены 13 объектов коммерческой недвижимости. При этом на жилье приходится 819 тысяч "квадратов" сданной недвижимости."Годовой план по вводу жилья в столице в настоящий момент выполнен более чем на 18%, что говорит даже о небольшом опережении намеченного графика", - подчеркнул Бочкарёв.Всего в 2022 году в столице планируется ввести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4,4 миллиона "квадратов" жилья.
https://ria.ru/20220301/medkompleks-1775744869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
МОСКВА, 11 мар - РИА Недвижимость. Почти 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости сдали в Москве с начала 2022 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Набранные темпы ввода недвижимости в Москве
сегодня полностью соответствуют намеченному графику. С начала этого года в городе введено уже почти 1,5 миллиона "квадратов" различной недвижимости", - сказал он.
Заммэра уточнил, что в столице введены 13 объектов коммерческой недвижимости. При этом на жилье приходится 819 тысяч "квадратов" сданной недвижимости.
"Годовой план по вводу жилья в столице в настоящий момент выполнен более чем на 18%, что говорит даже о небольшом опережении намеченного графика", - подчеркнул Бочкарёв.
Всего в 2022 году в столице планируется ввести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4,4 миллиона "квадратов" жилья.