https://ria.ru/20220311/belorussiya-1777635073.html

Белоруссия приняла 619 граждан Украины с начала российской спецоперации

Белоруссия приняла 619 граждан Украины с начала российской спецоперации - РИА Новости, 11.03.2022

Белоруссия приняла 619 граждан Украины с начала российской спецоперации

Свыше 600 украинцев прибыли в Белоруссию с начала российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, сообщил в пятницу белорусский государственный... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:36

2022-03-11T12:36

2022-03-11T12:36

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы рф

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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Свыше 600 украинцев прибыли в Белоруссию с начала российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, сообщил в пятницу белорусский государственный пограничный комитет."На белорусскую границу с украинской территории с 24 февраля по 11 марта прибыло 1760 граждан: 902 — Беларуси, 619 — Украины и 239 — иных государств", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В том числе, по данным комитета, с 6.00 (совпадает с мск) 10 марта по 6.00 11 марта в республику с украинской территории проследовал 101 человек: восемь граждан Белоруссии, 89 – Украины, четверо – иных государств."Граждане Украины временно размещены в гостиницах и санаториях Гомельской области", - подчеркивается в сообщении.В ведомстве напомнили, что белорусские пограничные пункты пропуска работают в штатном режиме. Украинская сторона приостановила работу своих погранпереходов на границе с Белоруссией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/bezhentsy-1777529498.html

https://ria.ru/20220309/bezhentsy-1777294247.html

донецкая народная республика

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, белоруссия, россия, вооруженные силы рф