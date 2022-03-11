Белоруссия приняла 619 граждан Украины с начала российской спецоперации
Белоруссия приняла 619 беженцев с Украины с начала российской спецоперации
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное Новоазовского района
Беженцы из Мариуполя в пункте оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное Новоазовского района. Архивное фото
МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Свыше 600 украинцев прибыли в Белоруссию с начала российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, сообщил в пятницу белорусский государственный пограничный комитет.
"На белорусскую границу с украинской территории с 24 февраля по 11 марта прибыло 1760 граждан: 902 — Беларуси, 619 — Украины и 239 — иных государств", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В том числе, по данным комитета, с 6.00 (совпадает с мск) 10 марта по 6.00 11 марта в республику с украинской территории проследовал 101 человек: восемь граждан Белоруссии, 89 – Украины, четверо – иных государств.
"Граждане Украины временно размещены в гостиницах и санаториях Гомельской области", - подчеркивается в сообщении.
В ведомстве напомнили, что белорусские пограничные пункты пропуска работают в штатном режиме. Украинская сторона приостановила работу своих погранпереходов на границе с Белоруссией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.