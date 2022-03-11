https://ria.ru/20220311/bank-1777694244.html

ВТБ запускает специальные меры поддержки для участников ВЭД

ВТБ запускает специальные меры поддержки для участников ВЭД - РИА Новости, 11.03.2022

ВТБ запускает специальные меры поддержки для участников ВЭД

ВТБ в рамках поддержки клиентов-участников ВЭД с 11 марта отменяет комиссию за переводы иностранной валюты по России для клиентов среднего и малого бизнеса,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:23

2022-03-11T16:23

2022-03-11T16:23

втб

россия

банки

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. ВТБ в рамках поддержки клиентов-участников ВЭД с 11 марта отменяет комиссию за переводы иностранной валюты по России для клиентов среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации.Без комиссии также будет проходить валютный контроль операций через другие банки по контрактам, находящимся на учете в ВТБ. Кроме того, ВТБ обеспечил для предпринимателей возможность сохранить действующий контракт в банке, а платежи по нему проводить в другом.У клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ теперь нет необходимости переводить контракты в другие банки. После отмены комиссии за услуги участники ВЭД могут свободно пользоваться всеми инструментами и профессиональной экспертизой ВТБ без дополнительных расходов.Сегодня клиенты банка – участники внешнеэкономической деятельности могут проводить расчеты по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в ВТБ, через любые российские банки без перевода таких контрактов в другой банк (на основе письма Банка России №019-12-4/1210 от 28.02.2022). Это позволит предпринимателям не тратить время и ресурсы на сложную процедуру перевода контракта между кредитными организациями, проводить весь учет по сделке в одном месте, иметь возможность отслеживать сроки, события и суммы с помощью инструментов экосистемы ВЭД банка, а также минимизировать риск нарушений валютного законодательства.ВТБ делает все возможное, чтобы оказать дополнительную поддержку клиентам среднего и малого бизнеса – участникам ВЭД и минимизировать риски для их дела. Экосистема ВЭД, валютный контроль, расчеты в российских рублях, покупка и продажа валюты, операции по транзитным счетам, обязательная продажа валютной выручки, а также карточки сделок, цифровые консалтинговые сервисы и таможенные карты доступны клиентам в обычном режиме в интернет-банке ВТБ Бизнес. По всем вопросам о работе в текущих условиях клиенты могут обратиться к менеджерам по обслуживанию, сообщает банк.

https://ria.ru/20220310/internet-bank-1777551328.html

https://ria.ru/20220309/bank-1777223293.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб, россия, банки