https://ria.ru/20220311/akkaunty-1777764283.html

ЦИК закроет аккаунты в Facebook и Instagram

ЦИК закроет аккаунты в Facebook и Instagram - РИА Новости, 11.03.2022

ЦИК закроет аккаунты в Facebook и Instagram

ЦИК России после решения компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку, закрывает свои аккаунты в Facebook и Instagram,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T21:23

2022-03-11T21:23

2022-03-11T21:23

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ЦИК России после решения компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку, закрывает свои аккаунты в Facebook и Instagram, сообщили в пресс-службе Центризбиркома."ЦИК России традиционно работает на всех информационных площадках, стремясь к максимальной открытости. Много лет мы рассказываем о тонкостях избирательного права и процесса в социальных сетях, в том числе Facebook и Instagram. Однако недавнее решение компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку, вынуждает нас к отказу от работы на этих площадках. По поводу их гнусного поступка можно сказать только одно. Сегодня вы потворствуете неонацизму, а завтра сами станете их жертвами", - говорится в сообщении.Отмечается, что ЦИК России закрывает свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram. Сообщается о планах продолжать вести канал в Telegram и страницу в российской сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220311/instagram-1777756628.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, цик рф, facebook, telegram (приложение)