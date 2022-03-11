ЦИК закроет аккаунты в Facebook и Instagram
ЦИК после решения компании Meta о насилии закрывает свои аккаунты в Facebook и Instagram
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ЦИК России после решения компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку, закрывает свои аккаунты в Facebook и Instagram, сообщили в пресс-службе Центризбиркома.
"ЦИК России традиционно работает на всех информационных площадках, стремясь к максимальной открытости. Много лет мы рассказываем о тонкостях избирательного права и процесса в социальных сетях, в том числе Facebook и Instagram. Однако недавнее решение компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку, вынуждает нас к отказу от работы на этих площадках. По поводу их гнусного поступка можно сказать только одно. Сегодня вы потворствуете неонацизму, а завтра сами станете их жертвами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ЦИК России закрывает свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram. Сообщается о планах продолжать вести канал в Telegram и страницу в российской сети "ВКонтакте".