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ЦИК закроет аккаунты в Facebook и Instagram
ЦИК закроет аккаунты в Facebook и Instagram - РИА Новости, 11.03.2022
ЦИК закроет аккаунты в Facebook и Instagram
ЦИК России после решения компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку, закрывает свои аккаунты в Facebook и Instagram,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T21:23
2022-03-11T21:23
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ЦИК России после решения компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку, закрывает свои аккаунты в Facebook и Instagram, сообщили в пресс-службе Центризбиркома."ЦИК России традиционно работает на всех информационных площадках, стремясь к максимальной открытости. Много лет мы рассказываем о тонкостях избирательного права и процесса в социальных сетях, в том числе Facebook и Instagram. Однако недавнее решение компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку, вынуждает нас к отказу от работы на этих площадках. По поводу их гнусного поступка можно сказать только одно. Сегодня вы потворствуете неонацизму, а завтра сами станете их жертвами", - говорится в сообщении.Отмечается, что ЦИК России закрывает свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram. Сообщается о планах продолжать вести канал в Telegram и страницу в российской сети "ВКонтакте".
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общество, технологии, цик рф, facebook, telegram (приложение)
21:23 11.03.2022
 
ЦИК закроет аккаунты в Facebook и Instagram

ЦИК после решения компании Meta о насилии закрывает свои аккаунты в Facebook и Instagram

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ЦИК России после решения компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку, закрывает свои аккаунты в Facebook и Instagram, сообщили в пресс-службе Центризбиркома.
"ЦИК России традиционно работает на всех информационных площадках, стремясь к максимальной открытости. Много лет мы рассказываем о тонкостях избирательного права и процесса в социальных сетях, в том числе Facebook и Instagram. Однако недавнее решение компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку, вынуждает нас к отказу от работы на этих площадках. По поводу их гнусного поступка можно сказать только одно. Сегодня вы потворствуете неонацизму, а завтра сами станете их жертвами", - говорится в сообщении.
Приложение Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 20:18
Роскомнадзор заблокирует Instagram в России в полночь 14 марта
Отмечается, что ЦИК России закрывает свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram. Сообщается о планах продолжать вести канал в Telegram и страницу в российской сети "ВКонтакте".
 
ОбществоТехнологииЦИК РФFacebookTelegram (приложение)
 
 
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