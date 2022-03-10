https://ria.ru/20220310/sootechestvenniki-1777407462.html
Брэнсон оценила перспективы возобновления работы КСОРС в США
Брэнсон оценила перспективы возобновления работы КСОРС в США - РИА Новости, 10.03.2022
Брэнсон оценила перспективы возобновления работы КСОРС в США
Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:33
2022-03-10T09:33
2022-03-10T09:33
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что предпосылок для возобновления работы организации в США пока не наблюдается.Ранее КСОРС объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб. В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты."Предпосылок для возобновления работы КСОРС в США пока не наблюдается", - сказала Брэнсон.Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
https://ria.ru/20220310/otnosheniya-1777406109.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия
Брэнсон оценила перспективы возобновления работы КСОРС в США
Председатель КСОРС Брэнсон: предпосылок для возобновления работы совета в США пока нет
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что предпосылок для возобновления работы организации в США пока не наблюдается.
Ранее КСОРС объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб. В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США
, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты.
"Предпосылок для возобновления работы КСОРС в США пока не наблюдается", - сказала Брэнсон.
Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.