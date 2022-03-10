https://ria.ru/20220310/sootechestvenniki-1777407462.html

Брэнсон оценила перспективы возобновления работы КСОРС в США

Брэнсон оценила перспективы возобновления работы КСОРС в США - РИА Новости, 10.03.2022

Брэнсон оценила перспективы возобновления работы КСОРС в США

Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:33

2022-03-10T09:33

2022-03-10T09:33

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что предпосылок для возобновления работы организации в США пока не наблюдается.Ранее КСОРС объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб. В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты."Предпосылок для возобновления работы КСОРС в США пока не наблюдается", - сказала Брэнсон.Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия