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Брянский губернатор назвал ситуацию с санкциями шансом для экономики
Брянский губернатор назвал ситуацию с санкциями шансом для экономики - РИА Новости, 10.03.2022
Брянский губернатор назвал ситуацию с санкциями шансом для экономики
Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал шансом для экономики ситуацию, которая складывается в связи с санкциями, и отметил, что в регионе нет... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:15
2022-03-10T14:15
экономика
россия
александр богомаз
брянская область
санкции
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БРЯНСК, 10 мар – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал шансом для экономики ситуацию, которая складывается в связи с санкциями, и отметил, что в регионе нет никаких предпосылок к дефициту продуктов."На сегодня нет никаких предпосылок, чтобы были проблемы с продуктами питания… Хочу успокоить наших жителей: продукты питания есть, и они есть в достаточном количестве… Ситуация, которая складывается с нами со всеми, это проблема, но это и шанс для дальнейшего развития всей нашей экономики", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что Брянская область на протяжении последних лет предприняла достаточно мер к импортозамещению и сегодня практически полностью обеспечивает себя сельхозпродукцией и техникой для ее производства. По словам губернатора, вопросы с недостающими семенами и комплектующими материалами будут оперативно решаться. Он отметил, что брянские специалисты в плане технологии "могут поучить любого иностранца".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности в условиях новых санкций, как в сельском хозяйстве после 2014 года.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
https://ria.ru/20220310/gaz-1777374007.html
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экономика, россия, александр богомаз, брянская область, санкции
14:15 10.03.2022
 
Брянский губернатор назвал ситуацию с санкциями шансом для экономики

Брянский губернатор Богомаз назвал ситуацию с санкциями шансом для развития экономики

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
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БРЯНСК, 10 мар – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал шансом для экономики ситуацию, которая складывается в связи с санкциями, и отметил, что в регионе нет никаких предпосылок к дефициту продуктов.
"На сегодня нет никаких предпосылок, чтобы были проблемы с продуктами питания… Хочу успокоить наших жителей: продукты питания есть, и они есть в достаточном количестве… Ситуация, которая складывается с нами со всеми, это проблема, но это и шанс для дальнейшего развития всей нашей экономики", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".
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Он добавил, что Брянская область на протяжении последних лет предприняла достаточно мер к импортозамещению и сегодня практически полностью обеспечивает себя сельхозпродукцией и техникой для ее производства. По словам губернатора, вопросы с недостающими семенами и комплектующими материалами будут оперативно решаться. Он отметил, что брянские специалисты в плане технологии "могут поучить любого иностранца".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности в условиях новых санкций, как в сельском хозяйстве после 2014 года.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
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ЭкономикаРоссияАлександр БогомазБрянская областьСанкции
 
 
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