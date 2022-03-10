Кадыров показал видео, где чеченские бойцы помогают раненому подростку
Кадыров опубликовал видео, где чеченские бойцы помогают раненому подростку на Украине
© Пресс-служба администрации ЧР / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров провел заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса
© Пресс-служба администрации ЧР
ГРОЗНЫЙ, 10 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором командир батальона "Юг" Хусейн Межидов помогает семье подростка, пострадавшего при обстреле в украинском селе Раковка.
"Очередной зловещий акт насилия над собственным народом продемонстрировали националисты в селе Раковка, открыв огонь по мирным жителям. В результате обстрела один подросток получил ранение в живот. Мать ребенка обратилась за помощью к нашим бойцам. Хусейн незамедлительно организовал доставку пострадавшей в медчасть, предварительно оказав девочке первую медицинскую помощь. Уверен, врачи сделают все от них зависящее для того, чтобы ребенок скорее поправился", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.