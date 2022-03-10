https://ria.ru/20220310/podrostok-1777546212.html

Кадыров показал видео, где чеченские бойцы помогают раненому подростку

Кадыров показал видео, где чеченские бойцы помогают раненому подростку - РИА Новости, 10.03.2022

Кадыров показал видео, где чеченские бойцы помогают раненому подростку

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором командир батальона "Юг" Хусейн Межидов помогает семье подростка, пострадавшего при обстреле в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T19:08

2022-03-10T19:08

2022-03-10T19:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

украина

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ГРОЗНЫЙ, 10 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором командир батальона "Юг" Хусейн Межидов помогает семье подростка, пострадавшего при обстреле в украинском селе Раковка."Очередной зловещий акт насилия над собственным народом продемонстрировали националисты в селе Раковка, открыв огонь по мирным жителям. В результате обстрела один подросток получил ранение в живот. Мать ребенка обратилась за помощью к нашим бойцам. Хусейн незамедлительно организовал доставку пострадавшей в медчасть, предварительно оказав девочке первую медицинскую помощь. Уверен, врачи сделают все от них зависящее для того, чтобы ребенок скорее поправился", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр