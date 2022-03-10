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В России появился список компаний, которые могут национализировать
В России появился список компаний, которые могут национализировать - РИА Новости, 10.03.2022
В России появился список компаний, которые могут национализировать
В правительство и Генпрокуратуру направили список из 59 компаний, которые можно национализировать из-за прекращения работы в России, заявил в беседе с... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T03:43
2022-03-10T03:43
экономика
андрей турчак
россия
олег павлов
сша
volkswagen
apple
ikea
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В правительство и Генпрокуратуру направили список из 59 компаний, которые можно национализировать из-за прекращения работы в России, заявил в беседе с "Известиями" глава организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.Он добавил, что к работе над списком планируют подключить правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор.По его словам, общий объем всех обязательств этих организаций превышает шесть триллионов рублей, что равно их выручке в России за прошедшие три года."Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере", — добавил Павлов."Действуя по законам военного времени"Ранее партия "Единая Россия" предложила национализировать производства зарубежных фирм, объявивших об уходе из России на фоне событий на Украине, сообщил секретарь генсовета фракции Андрей Турчак.Политик назвал происходящее развязанной Западом против России санкционной войной, в которой участвуют как правительства, так и частные компании, а итогом их действий может стать "большое количество уволенных в одночасье российских рабочих".Задача фракции, по словам политика, — сохранить рабочие места и не дать разрушить экономику и производство изнутри.Действия закрывающихся компаний можно квалифицировать как предумышленное банкротство, отметил политик.Он также добавил, что Москва не будет безучастно смотреть на шаги, направленные против ее граждан, и примет "жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени".Одобрение правительственной комиссииПозже партия "Единая Россия" сообщила в своем Telegram, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций.Как уточнили во фракции, проект позволяет при прекращении деятельности по решению суда вводить внешнее управление в организациях, более 25 процентами которых владеют иностранные лица из недружественных государств. Отмечается, что такой шаг позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.Антироссийские санкции и ситуация на УкраинеРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как объяснил глава государства, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Также наложены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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экономика, андрей турчак, россия, олег павлов, сша, volkswagen, apple, ikea, ibm, shell, porsche, макдоналдс, h&m, владимир путин, москва, втб, сбербанк россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
03:43 10.03.2022
 
В России появился список компаний, которые могут национализировать

Глава "ОПИ" Павлов: Apple и IKEA вошли в список претендентов на национализацию в России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосетители у ресторана "Макдоналдс"
Посетители у ресторана Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Посетители у ресторана "Макдоналдс". Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В правительство и Генпрокуратуру направили список из 59 компаний, которые можно национализировать из-за прекращения работы в России, заявил в беседе с "Известиями" глава организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
"Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие", — приводит издание слова Павлова.
Он добавил, что к работе над списком планируют подключить правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор.
"Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры", — объяснил глава "Общественной потребительской инициативы".
По его словам, общий объем всех обязательств этих организаций превышает шесть триллионов рублей, что равно их выручке в России за прошедшие три года.
"Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере", — добавил Павлов.
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"Действуя по законам военного времени"

Ранее партия "Единая Россия" предложила национализировать производства зарубежных фирм, объявивших об уходе из России на фоне событий на Украине, сообщил секретарь генсовета фракции Андрей Турчак.
Политик назвал происходящее развязанной Западом против России санкционной войной, в которой участвуют как правительства, так и частные компании, а итогом их действий может стать "большое количество уволенных в одночасье российских рабочих".
Задача фракции, по словам политика, — сохранить рабочие места и не дать разрушить экономику и производство изнутри.
"Единая Россия" предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим", — подчеркнул Турчак.
Действия закрывающихся компаний можно квалифицировать как предумышленное банкротство, отметил политик.
Он также добавил, что Москва не будет безучастно смотреть на шаги, направленные против ее граждан, и примет "жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени".
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Одобрение правительственной комиссии

Позже партия "Единая Россия" сообщила в своем Telegram, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций.
Как уточнили во фракции, проект позволяет при прекращении деятельности по решению суда вводить внешнее управление в организациях, более 25 процентами которых владеют иностранные лица из недружественных государств. Отмечается, что такой шаг позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.
"При этом собственник в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников. Если этого не происходит, суд на три месяца назначает временную администрацию, после акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее двух третей трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации", — говорится в сообщении.

Антироссийские санкции и ситуация на Украине

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как объяснил глава государства, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Также наложены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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ЭкономикаАндрей ТурчакРоссияОлег ПавловСШАVolkswagenAppleIKEAIBMShellPorscheМакдоналдсH&MВладимир ПутинМоскваВТБСбербанк РоссииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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