https://ria.ru/20220310/mariupol-1777442206.html

В Кремле ответили на вопрос об обстреле роддома в Мариуполе

В Кремле ответили на вопрос об обстреле роддома в Мариуполе - РИА Новости, 10.03.2022

В Кремле ответили на вопрос об обстреле роддома в Мариуполе

В Кремле пока не имеют четкой информации о том, что произошло с роддомом в Мариуполе, ее предоставят военные, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:26

2022-03-10T12:26

2022-03-10T12:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы рф

мариуполь

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Кремле пока не имеют четкой информации о том, что произошло с роддомом в Мариуполе, ее предоставят военные, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в сети появились кадры разрушенного здания, которое якобы является роддомом в Мариуполе. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил "нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения". Генсек отметил, что мирные граждане платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Он призвал прекратить насилие. На комментарий генсека отреагировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский - в своем Twitter он написал, что "так рождаются фейк-ньюс", и подчеркнул, что "мы предупреждали, что эта больница превращена радикалами в военный объект".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777436794.html

мариуполь

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы рф, мариуполь, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), украина