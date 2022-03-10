12:26 10.03.2022 (обновлено: 12:31 10.03.2022)
В Кремле ответили на вопрос об обстреле роддома в Мариуполе
Пресс-секретарь Песков: пока нет четкой информации о роддоме в Мариуполе, ее дадут военные
Окраины Мариуполя, за который идут бои
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Кремле пока не имеют четкой информации о том, что произошло с роддомом в Мариуполе, ее предоставят военные, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы обязательно поинтересуемся у наших военных, потому что, конечно, мы с вами не имеем четкой информации о том, что там произошло, и наверняка, какую-то информацию военные предоставят", - сказал Песков журналистам.
Ранее в сети появились кадры разрушенного здания, которое якобы является роддомом в Мариуполе. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил "нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения". Генсек отметил, что мирные граждане платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Он призвал прекратить насилие. На комментарий генсека отреагировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский - в своем Twitter он написал, что "так рождаются фейк-ньюс", и подчеркнул, что "мы предупреждали, что эта больница превращена радикалами в военный объект".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.