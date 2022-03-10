https://ria.ru/20220310/likvidatsiya-1777560735.html

ИГ* подтвердило ликвидацию одного из своих лидеров

ИГ* подтвердило ликвидацию одного из своих лидеров - РИА Новости, 10.03.2022

ИГ* подтвердило ликвидацию одного из своих лидеров

Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) подтвердила ликвидацию одного из своих лидеров Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T21:32

2022-03-10T21:32

2022-03-10T21:32

в мире

исламское государство

сирия

сша

министерство обороны сша

джон кирби

джо байден

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) подтвердила ликвидацию одного из своих лидеров Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, передают в четверг СМИ.Президент США Джо Байден заявил в феврале, что в ходе операции США на северо-западе Сирии был уничтожен один из лидеров ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял тогда, что во время операции по ликвидации аль-Курейши погибли трое гражданских лиц."Исламское государство"* подтверждает смерть главаря Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши", - передает агентство Рейтер, которое ссылается на аудиозапись.Сообщается, что террористическая группировка назначила новым лидером Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220303/afganistan-1776178985.html

сирия

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, исламское государство, сирия, сша, министерство обороны сша, джон кирби, джо байден