ИГ* подтвердило ликвидацию одного из своих лидеров
ИГ* подтвердило ликвидацию одного из своих лидеров Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши
© AP Photo / Department of DefenseСнимок с места спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии
© AP Photo / Department of Defense
Снимок с места спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) подтвердила ликвидацию одного из своих лидеров Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, передают в четверг СМИ.
Президент США Джо Байден заявил в феврале, что в ходе операции США на северо-западе Сирии был уничтожен один из лидеров ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял тогда, что во время операции по ликвидации аль-Курейши погибли трое гражданских лиц.
"Исламское государство"* подтверждает смерть главаря Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши", - передает агентство Рейтер, которое ссылается на аудиозапись.
Сообщается, что террористическая группировка назначила новым лидером Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши.
* Запрещенная в России террористическая организация