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ИГ* подтвердило ликвидацию одного из своих лидеров
ИГ* подтвердило ликвидацию одного из своих лидеров - РИА Новости, 10.03.2022
ИГ* подтвердило ликвидацию одного из своих лидеров
Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) подтвердила ликвидацию одного из своих лидеров Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T21:32
2022-03-10T21:32
в мире
исламское государство
сирия
сша
министерство обороны сша
джон кирби
джо байден
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) подтвердила ликвидацию одного из своих лидеров Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, передают в четверг СМИ.Президент США Джо Байден заявил в феврале, что в ходе операции США на северо-западе Сирии был уничтожен один из лидеров ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял тогда, что во время операции по ликвидации аль-Курейши погибли трое гражданских лиц."Исламское государство"* подтверждает смерть главаря Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши", - передает агентство Рейтер, которое ссылается на аудиозапись.Сообщается, что террористическая группировка назначила новым лидером Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, исламское государство, сирия, сша, министерство обороны сша, джон кирби, джо байден
21:32 10.03.2022
 
ИГ* подтвердило ликвидацию одного из своих лидеров

ИГ* подтвердило ликвидацию одного из своих лидеров Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши

© AP Photo / Department of DefenseСнимок с места спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии
Снимок с места спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Department of Defense
Снимок с места спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) подтвердила ликвидацию одного из своих лидеров Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, передают в четверг СМИ.
Президент США Джо Байден заявил в феврале, что в ходе операции США на северо-западе Сирии был уничтожен один из лидеров ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял тогда, что во время операции по ликвидации аль-Курейши погибли трое гражданских лиц.
"Исламское государство"* подтверждает смерть главаря Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши", - передает агентство Рейтер, которое ссылается на аудиозапись.
Сообщается, что террористическая группировка назначила новым лидером Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши.
* Запрещенная в России террористическая организация
Боец талибов* в Кабуле во время митинга, осуждающего президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:28Захват власти в Афганистане талибами
По данным ООН, численность ИГ* в Афганистане увеличилась вдвое
 
В миреИсламское государствоСирияСШАМинистерство обороны СШАДжон КирбиДжо Байден
 
 
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