https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777514474.html
В Дагестане сняли большинство ограничений по COVID-19
В Дагестане сняли большинство ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 10.03.2022
В Дагестане сняли большинство ограничений по COVID-19
Власти Дагестана до 31 марта сняли большинство ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:03
2022-03-10T17:03
2022-03-10T17:03
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МАХАЧКАЛА, 10 мар – РИА Новости. Власти Дагестана до 31 марта сняли большинство ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона."Будет восстановлена работа банкетных залов и детских клубов. Все остальные общественные заведения, в том числе театры, кинотеатры, развлекательные и торговые центры, учреждения, оказывающие разного рода услуги населению, гостиницы и санатории, розничные магазины можно будет посещать без предъявления QR-кода", – говорится в сообщении.По информации властей, граждане по-прежнему должны использовать маски в общественных местах и общественном транспорте. Также должны соблюдаться профилактические и противоэпидемические мероприятия в организациях социальной сферы."Контроль за этим остается за руководителями органов власти, организаций, работодателями, собственниками торговых и иных помещений. Так же, как и контроль за проведением дезинфекционных мероприятий на транспорте и в местах массового скопления людей", – сообщили власти.
https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777384140.html
https://ria.ru/20220309/koronavirus-1777244758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, коронавирус в россии, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество
В Дагестане сняли большинство ограничений по COVID-19
Власти Дагестана до 31 марта сняли большинство ограничений, связанных с COVID-19
МАХАЧКАЛА, 10 мар – РИА Новости. Власти Дагестана до 31 марта сняли большинство ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона.
"Будет восстановлена работа банкетных залов и детских клубов. Все остальные общественные заведения, в том числе театры, кинотеатры, развлекательные и торговые центры, учреждения, оказывающие разного рода услуги населению, гостиницы и санатории, розничные магазины можно будет посещать без предъявления QR-кода", – говорится в сообщении.
По информации властей, граждане по-прежнему должны использовать маски в общественных местах и общественном транспорте. Также должны соблюдаться профилактические и противоэпидемические мероприятия в организациях социальной сферы.
"Контроль за этим остается за руководителями органов власти, организаций, работодателями, собственниками торговых и иных помещений. Так же, как и контроль за проведением дезинфекционных мероприятий на транспорте и в местах массового скопления людей", – сообщили власти.