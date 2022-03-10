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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777514474.html
В Дагестане сняли большинство ограничений по COVID-19
В Дагестане сняли большинство ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 10.03.2022
В Дагестане сняли большинство ограничений по COVID-19
Власти Дагестана до 31 марта сняли большинство ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:03
2022-03-10T17:03
распространение коронавируса
республика дагестан
коронавирус в россии
россия
коронавирус covid-19
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общество
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МАХАЧКАЛА, 10 мар – РИА Новости. Власти Дагестана до 31 марта сняли большинство ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона."Будет восстановлена работа банкетных залов и детских клубов. Все остальные общественные заведения, в том числе театры, кинотеатры, развлекательные и торговые центры, учреждения, оказывающие разного рода услуги населению, гостиницы и санатории, розничные магазины можно будет посещать без предъявления QR-кода", – говорится в сообщении.По информации властей, граждане по-прежнему должны использовать маски в общественных местах и общественном транспорте. Также должны соблюдаться профилактические и противоэпидемические мероприятия в организациях социальной сферы."Контроль за этим остается за руководителями органов власти, организаций, работодателями, собственниками торговых и иных помещений. Так же, как и контроль за проведением дезинфекционных мероприятий на транспорте и в местах массового скопления людей", – сообщили власти.
https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777384140.html
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республика дагестан, коронавирус в россии, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество
17:03 10.03.2022
 
В Дагестане сняли большинство ограничений по COVID-19

Власти Дагестана до 31 марта сняли большинство ограничений, связанных с COVID-19

© РИА Новости / Алексей СухоруковВрач возле входа в "красную зону" инфекционного отделения
Врач возле входа в красную зону инфекционного отделения - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Врач возле входа в "красную зону" инфекционного отделения
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МАХАЧКАЛА, 10 мар – РИА Новости. Власти Дагестана до 31 марта сняли большинство ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона.
"Будет восстановлена работа банкетных залов и детских клубов. Все остальные общественные заведения, в том числе театры, кинотеатры, развлекательные и торговые центры, учреждения, оказывающие разного рода услуги населению, гостиницы и санатории, розничные магазины можно будет посещать без предъявления QR-кода", – говорится в сообщении.
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По информации властей, граждане по-прежнему должны использовать маски в общественных местах и общественном транспорте. Также должны соблюдаться профилактические и противоэпидемические мероприятия в организациях социальной сферы.
"Контроль за этим остается за руководителями органов власти, организаций, работодателями, собственниками торговых и иных помещений. Так же, как и контроль за проведением дезинфекционных мероприятий на транспорте и в местах массового скопления людей", – сообщили власти.
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