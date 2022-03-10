https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777424584.html

В Подмосковье за сутки умерли 30 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 30 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 10.03.2022

В Подмосковье за сутки умерли 30 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 160 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:10

2022-03-10T11:10

2022-03-10T11:13

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 160 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 30 человек умерли. Днём ранее количество новых заражённых составляло 506 человек.

https://ria.ru/20220309/deltakron-1777345836.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество