https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777424584.html
В Подмосковье за сутки умерли 30 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 30 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 10.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли 30 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 160 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:10
2022-03-10T11:10
2022-03-10T11:13
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 160 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 30 человек умерли. Днём ранее количество новых заражённых составляло 506 человек.
https://ria.ru/20220309/deltakron-1777345836.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество
11:10 10.03.2022 (обновлено: 11:13 10.03.2022)
В Подмосковье за сутки умерли 30 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье выявили 160 новых случаев заражения коронавирусом за сутки