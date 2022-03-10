Ледяная пещера и огненные муравьи: призеры World Nature Photography Awards
Обладателем гран-при конкурса и победителем в категории "Поведение: млекопитающие" стал Амос Нахум (Amos Nachoum) из США. На его снимке морской леопард преследует пингвина в лагуне у Антарктического полуострова.
Обладателем гран-при конкурса и победителем в категории "Поведение: млекопитающие" стал Амос Нахум (Amos Nachoum) из США. На его снимке морской леопард преследует пингвина в лагуне у Антарктического полуострова.
Лучшим в категории "Искусство природы" стал итальянский фотограф Федерико Тести (Federico Testi) с пейзажами Тосканы.
Лучшим в категории "Искусство природы" стал итальянский фотограф Федерико Тести (Federico Testi) с пейзажами Тосканы.
В категории "Животные в их среде обитания" победил Томас Виджаян (Thomas Vijayan) с фотографией борнейского орангутана.
В категории "Животные в их среде обитания" победил Томас Виджаян (Thomas Vijayan) с фотографией борнейского орангутана.
Главный приз в категории "Поведение: земноводные и рептилии" достался Шейну Кею (Shayne Kaye) из Канады.
Главный приз в категории "Поведение: земноводные и рептилии" достался Шейну Кею (Shayne Kaye) из Канады.
Фотографу из Сингапура Чину Леонгу Тео (Chin Leong Teo) и его "Огненным муравьям" не было равных в категории "Поведение: беспозвоночные".
Фотографу из Сингапура Чину Леонгу Тео (Chin Leong Teo) и его "Огненным муравьям" не было равных в категории "Поведение: беспозвоночные".
Ри Асада (Rie Asada) замкнула тройку победителей в категории "Ландшафты и окружающая среда планеты Земля" с фотографией замерзшего водопада в японской префектуре Гифу.
Ри Асада (Rie Asada) замкнула тройку победителей в категории "Ландшафты и окружающая среда планеты Земля" с фотографией замерзшего водопада в японской префектуре Гифу.
В категории "Фотожурналистика" победил бельгиец Ален Шредер (Alain Schroeder), запечатлевший, как трехмесячную самку орангутана готовят к операции в карантинном центре на Северной Суматре.
В категории "Фотожурналистика" победил бельгиец Ален Шредер (Alain Schroeder), запечатлевший, как трехмесячную самку орангутана готовят к операции в карантинном центре на Северной Суматре.
Работа Гаутама Камата Бамболкара (Gautam Kamat Bambolkar) из Индии "Заброшенный дом" стала лучшей в категории "Растения и грибы".
Работа Гаутама Камата Бамболкара (Gautam Kamat Bambolkar) из Индии "Заброшенный дом" стала лучшей в категории "Растения и грибы".
Песец, бредущий сквозь снежную бурю в Исландии, принес британцу Винсу Бертону (Vince Burton) победу в категории "Черно-белое".
Песец, бредущий сквозь снежную бурю в Исландии, принес британцу Винсу Бертону (Vince Burton) победу в категории "Черно-белое".
В категории "Поведение: птицы" победил свидетель пира грифа и лисицы в кенийском нацпарке Масаи-Мара фотограф Ашок Бехера (Ashok Behera) из Индии.
В категории "Поведение: птицы" победил свидетель пира грифа и лисицы в кенийском нацпарке Масаи-Мара фотограф Ашок Бехера (Ashok Behera) из Индии.
Лучшим в категории "Дикая природа в городе" стало фото горбатого кита, сделанное Маттейсом Нумом (Matthijs Noome) у берегов Нью-Йорка.
Лучшим в категории "Дикая природа в городе" стало фото горбатого кита, сделанное Маттейсом Нумом (Matthijs Noome) у берегов Нью-Йорка.
Сабрина Индербитци (Sabrina Inderbitzi) из Швейцарии, побывавшая в ледяной пещере на озере Байкал, победила в категории "Люди и природа".
Сабрина Индербитци (Sabrina Inderbitzi) из Швейцарии, побывавшая в ледяной пещере на озере Байкал, победила в категории "Люди и природа".
Автором лучшего портрета животных стал Том Виерус (Tom Vierus), Фиджи.
Автором лучшего портрета животных стал Том Виерус (Tom Vierus), Фиджи.
Австралиец Сэм Уилсон (Sam Wilson) победил в категории "Ландшафты и окружающая среда планеты Земля".
Австралиец Сэм Уилсон (Sam Wilson) победил в категории "Ландшафты и окружающая среда планеты Земля".
Второе место в категории "Поведение: млекопитающие" досталось британцу Уильяму Фортескью (William Fortescue) и схватке слонов.
Второе место в категории "Поведение: млекопитающие" досталось британцу Уильяму Фортескью (William Fortescue) и схватке слонов.