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Ледяная пещера и огненные муравьи: призеры World Nature Photography Awards
Ледяная пещера и огненные муравьи: призеры World Nature Photography Awards - РИА Новости, 10.03.2022
Ледяная пещера и огненные муравьи: призеры World Nature Photography Awards
Жюри престижного международного конкурса World Nature Photography Awards объявило имена победителей 2021 года. Лучшие работы выбирали из нескольких тысяч... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:03
2022-03-10T17:03
фото
туризм
природа
животные
фото - туризм
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Жюри престижного международного конкурса World Nature Photography Awards объявило имена победителей 2021 года. Лучшие работы выбирали из нескольких тысяч снимков. Завораживающие фото дикой природы — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, природа, животные, фото - туризм, впечатления - туризм
17:03 10.03.2022
 

Ледяная пещера и огненные муравьи: призеры World Nature Photography Awards

Читать ria.ru в
Жюри престижного международного конкурса World Nature Photography Awards объявило имена победителей 2021 года. Лучшие работы выбирали из нескольких тысяч снимков. Завораживающие фото дикой природы — в подборке Ria.ru.
© Фото : Amos Nachoum/World Nature Photography Awards

Обладателем гран-при конкурса и победителем в категории "Поведение: млекопитающие" стал Амос Нахум (Amos Nachoum) из США. На его снимке морской леопард преследует пингвина в лагуне у Антарктического полуострова.

Работа фотографа Amos Nachoum Leopard seal chasing a Gentoo penguin, победившая в номинации Gold + grand prize of World Nature Photographer of the Year фотоконкурса World Nature Photographer Awards
1 из 15

Обладателем гран-при конкурса и победителем в категории "Поведение: млекопитающие" стал Амос Нахум (Amos Nachoum) из США. На его снимке морской леопард преследует пингвина в лагуне у Антарктического полуострова.

© Фото : Amos Nachoum/World Nature Photography Awards
© Federico Testi/World Nature Photography Awards

Лучшим в категории "Искусство природы" стал итальянский фотограф Федерико Тести (Federico Testi) с пейзажами Тосканы.

Работа фотографа Federico Testi Landscape with trees, победившая в номинации Nature art фотоконкурса World Nature Photographer Awards
2 из 15

Лучшим в категории "Искусство природы" стал итальянский фотограф Федерико Тести (Federico Testi) с пейзажами Тосканы.

© Federico Testi/World Nature Photography Awards
© Фото : Thomas Vijayan/World Nature Photography Awards

В категории "Животные в их среде обитания" победил Томас Виджаян (Thomas Vijayan) с фотографией борнейского орангутана.

Работа фотографа Thomas Vijayan Bornean orangutan, победившая в номинации Animals in their habitat фотоконкурса World Nature Photographer Awards
3 из 15

В категории "Животные в их среде обитания" победил Томас Виджаян (Thomas Vijayan) с фотографией борнейского орангутана.

© Фото : Thomas Vijayan/World Nature Photography Awards
© Фото : Shayne Kaye/World Nature Photography Awards

Главный приз в категории "Поведение: земноводные и рептилии" достался Шейну Кею (Shayne Kaye) из Канады.

Работа фотографа Shayne Kaye Pacific tree frog, победившая в номинации Behaviour - Amphibians and reptiles фотоконкурса World Nature Photographer Awards
4 из 15

Главный приз в категории "Поведение: земноводные и рептилии" достался Шейну Кею (Shayne Kaye) из Канады.

© Фото : Shayne Kaye/World Nature Photography Awards
© Фото : Chin Leong Teo/World Nature Photography Awards

Фотографу из Сингапура Чину Леонгу Тео (Chin Leong Teo) и его "Огненным муравьям" не было равных в категории "Поведение: беспозвоночные".

Работа фотографа Chin Leong Teo Red ants, победившая в номинации Behaviour - Invertebrates фотоконкурса World Nature Photographer Awards
5 из 15

Фотографу из Сингапура Чину Леонгу Тео (Chin Leong Teo) и его "Огненным муравьям" не было равных в категории "Поведение: беспозвоночные".

© Фото : Chin Leong Teo/World Nature Photography Awards
© Фото : Rie Asada/World Nature Photography Awards

Ри Асада (Rie Asada) замкнула тройку победителей в категории "Ландшафты и окружающая среда планеты Земля" с фотографией замерзшего водопада в японской префектуре Гифу.

Работа фотографа Rie Asada Ice falls, получившая бронзу в номинации Planet Earth's landscapes and environments фотоконкурса World Nature Photographer Awards
6 из 15

Ри Асада (Rie Asada) замкнула тройку победителей в категории "Ландшафты и окружающая среда планеты Земля" с фотографией замерзшего водопада в японской префектуре Гифу.

© Фото : Rie Asada/World Nature Photography Awards
© Фото : Alain Schroeder/World Nature Photography Awards

В категории "Фотожурналистика" победил бельгиец Ален Шредер (Alain Schroeder), запечатлевший, как трехмесячную самку орангутана готовят к операции в карантинном центре на Северной Суматре.

Работа фотографа Alain Schroeder Three-month-old female orangutan, победившая в номинации Nature photojournalism фотоконкурса World Nature Photographer Awards
7 из 15

В категории "Фотожурналистика" победил бельгиец Ален Шредер (Alain Schroeder), запечатлевший, как трехмесячную самку орангутана готовят к операции в карантинном центре на Северной Суматре.

© Фото : Alain Schroeder/World Nature Photography Awards
© Фото : Gautam Kamat Bambolkar/World Nature Photography Awards

Работа Гаутама Камата Бамболкара (Gautam Kamat Bambolkar) из Индии "Заброшенный дом" стала лучшей в категории "Растения и грибы".

Работа фотографа Gautam Kamat Bambolkar Abandoned house, победившая в номинации Plants and fungi фотоконкурса World Nature Photographer Awards
8 из 15

Работа Гаутама Камата Бамболкара (Gautam Kamat Bambolkar) из Индии "Заброшенный дом" стала лучшей в категории "Растения и грибы".

© Фото : Gautam Kamat Bambolkar/World Nature Photography Awards
© Vince Burton/World Nature Photography Awards

Песец, бредущий сквозь снежную бурю в Исландии, принес британцу Винсу Бертону (Vince Burton) победу в категории "Черно-белое".

Работа фотографа Vince Burton Rare blue morph arctic fox, победившая в номинации Black and white фотоконкурса World Nature Photographer Awards
9 из 15

Песец, бредущий сквозь снежную бурю в Исландии, принес британцу Винсу Бертону (Vince Burton) победу в категории "Черно-белое".

© Vince Burton/World Nature Photography Awards
© Фото : Ashok Behera/World Nature Photography Awards

В категории "Поведение: птицы" победил свидетель пира грифа и лисицы в кенийском нацпарке Масаи-Мара фотограф Ашок Бехера (Ashok Behera) из Индии.

Работа фотографа Ashok Behera Vulture and fox feasting on wildebeest, победившая в номинации Behaviour - Birds фотоконкурса World Nature Photographer Awards
10 из 15

В категории "Поведение: птицы" победил свидетель пира грифа и лисицы в кенийском нацпарке Масаи-Мара фотограф Ашок Бехера (Ashok Behera) из Индии.

© Фото : Ashok Behera/World Nature Photography Awards
© Фото : Matthijs Noome/World Nature Photography Awards

Лучшим в категории "Дикая природа в городе" стало фото горбатого кита, сделанное Маттейсом Нумом (Matthijs Noome) у берегов Нью-Йорка.

Работа фотографа Matthijs Noome Humpback whale, победившая в номинации Urban wildlife фотоконкурса World Nature Photographer Awards
11 из 15

Лучшим в категории "Дикая природа в городе" стало фото горбатого кита, сделанное Маттейсом Нумом (Matthijs Noome) у берегов Нью-Йорка.

© Фото : Matthijs Noome/World Nature Photography Awards
© Фото : Sabrina Inderbitzi/World Nature Photography Awards

Сабрина Индербитци (Sabrina Inderbitzi) из Швейцарии, побывавшая в ледяной пещере на озере Байкал, победила в категории "Люди и природа".

Работа фотографа Sabrina Inderbitzi Ice cave, победившая в номинации People and nature фотоконкурса World Nature Photographer Awards
12 из 15

Сабрина Индербитци (Sabrina Inderbitzi) из Швейцарии, побывавшая в ледяной пещере на озере Байкал, победила в категории "Люди и природа".

© Фото : Sabrina Inderbitzi/World Nature Photography Awards
© Фото : Tom Vierus/World Nature Photography Awards

Автором лучшего портрета животных стал Том Виерус (Tom Vierus), Фиджи.

Работа фотографа Tom Vierus Long-tailed macaques, победившая в номинации Animal portraits фотоконкурса World Nature Photographer Awards
13 из 15

Автором лучшего портрета животных стал Том Виерус (Tom Vierus), Фиджи.

© Фото : Tom Vierus/World Nature Photography Awards
© Фото : Sam Wilson/World Nature Photography Awards

Австралиец Сэм Уилсон (Sam Wilson) победил в категории "Ландшафты и окружающая среда планеты Земля".

Работа фотографа Sam Wilson Landscape, победившая в номинации Planet Earth's landscapes and environments фотоконкурса World Nature Photographer Awards
14 из 15

Австралиец Сэм Уилсон (Sam Wilson) победил в категории "Ландшафты и окружающая среда планеты Земля".

© Фото : Sam Wilson/World Nature Photography Awards
© William Fortescue/World Nature Photography Awards

Второе место в категории "Поведение: млекопитающие" досталось британцу Уильяму Фортескью (William Fortescue) и схватке слонов.

Работа фотографа William Fortescue Two bull elephants sparring with one another, получившая серебро в номинации Behaviour - Mammals фотоконкурса World Nature Photographer Awards
15 из 15

Второе место в категории "Поведение: млекопитающие" досталось британцу Уильяму Фортескью (William Fortescue) и схватке слонов.

© William Fortescue/World Nature Photography Awards
 
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