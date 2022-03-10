https://ria.ru/20220310/donbass-1777402926.html

Жительница Старомихайловки в ДНР получила ранение после обстрела ВСУ

Жительница Старомихайловки в ДНР получила ранение после обстрела ВСУ - РИА Новости, 10.03.2022

Жительница Старомихайловки в ДНР получила ранение после обстрела ВСУ

Жительница поселка Старомихайловка в Донецкой народной республике госпитализирована после обстрела со стороны украинских войск, сообщил глава администрации... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:58

2022-03-10T08:58

2022-03-10T08:59

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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Жительница поселка Старомихайловка в Донецкой народной республике госпитализирована после обстрела со стороны украинских войск, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.В ночь на четверг представительство ДНР в СЦКК заявляло, что при обстреле пострадала женщина 1979 года рождения. Кулемзин в четверг сообщил подробности о состоянии женщины."В результате обстрела пгт (поселок городского типа - ред.) Старомихайловки по ул. Железнодорожной, 2/2 получила осколочное ранение левой поясничной области женщина 1979 г.р. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение", - написал Кулемзин в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии