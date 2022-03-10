https://ria.ru/20220310/byudzhet-1777488506.html

Бюджет получил 257 миллиардов рублей от размещения средств ФНБ

Бюджет получил 257 миллиардов рублей от размещения средств ФНБ - РИА Новости, 10.03.2022

Бюджет получил 257 миллиардов рублей от размещения средств ФНБ

Доходы бюджета от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2021 году в финансовые активы составили 257,293 миллиарда рублей, говорится в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:38

2022-03-10T15:38

2022-03-10T16:04

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Доходы бюджета от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2021 году в финансовые активы составили 257,293 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минфина."Поступившие в федеральный бюджет в 2021 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 257 292,5 млн. рублей (в том числе дивиденды по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в сумме 211 188,0 млн. рублей)", - сказано в сообщении.Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах ЦБ, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, в прошлом году составила минус 0,05% годовых и плюс 1,18% с момента создания фонда. В рублевом выражении эта доходность составила минус 2,98% годовых, а с момента создания фонда - плюс 15,12%.Доходность размещения средств ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте в Банке России в долларах составила минус 0,03% годовых (плюс 1,35% годовых с момента создания фонда), в евро – минус 0,11% годовых (плюс 0,81% годовых с момента создания фонда), в фунтах стерлингов – минус 1,21% годовых (плюс 2,26% годовых с момента создания фонда), в японских иенах – минус 0,10% годовых, в китайских юанях – плюс 0,35% годовых.Доходность от размещения средств на депозитах в ВЭБе в рублях была на уровне 3,8% годовых (5,61% годовых с начала проведения депозитных операций), на депозитах в ВТБ и Газпромбанке - 5,04% годовых (7,46% годовых с начала проведения этих операций).Доходность размещения средств в обыкновенные акции Сбербанка оказалась на уровне 9,87% годовых. По обыкновенным акциям "Аэрофлота" с начала инвестирования средств ФНБ в этот актив дивиденды не выплачивались, также указывает Минфин.

https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777460287.html

https://ria.ru/20220309/zakon-1777256336.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)