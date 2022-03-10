https://ria.ru/20220310/byudzhet-1777488506.html
Бюджет получил 257 миллиардов рублей от размещения средств ФНБ
Бюджет получил 257 миллиардов рублей от размещения средств ФНБ - РИА Новости, 10.03.2022
Бюджет получил 257 миллиардов рублей от размещения средств ФНБ
Доходы бюджета от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2021 году в финансовые активы составили 257,293 миллиарда рублей, говорится в... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:38
2022-03-10T15:38
2022-03-10T16:04
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Доходы бюджета от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2021 году в финансовые активы составили 257,293 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минфина."Поступившие в федеральный бюджет в 2021 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 257 292,5 млн. рублей (в том числе дивиденды по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в сумме 211 188,0 млн. рублей)", - сказано в сообщении.Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах ЦБ, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, в прошлом году составила минус 0,05% годовых и плюс 1,18% с момента создания фонда. В рублевом выражении эта доходность составила минус 2,98% годовых, а с момента создания фонда - плюс 15,12%.Доходность размещения средств ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте в Банке России в долларах составила минус 0,03% годовых (плюс 1,35% годовых с момента создания фонда), в евро – минус 0,11% годовых (плюс 0,81% годовых с момента создания фонда), в фунтах стерлингов – минус 1,21% годовых (плюс 2,26% годовых с момента создания фонда), в японских иенах – минус 0,10% годовых, в китайских юанях – плюс 0,35% годовых.Доходность от размещения средств на депозитах в ВЭБе в рублях была на уровне 3,8% годовых (5,61% годовых с начала проведения депозитных операций), на депозитах в ВТБ и Газпромбанке - 5,04% годовых (7,46% годовых с начала проведения этих операций).Доходность размещения средств в обыкновенные акции Сбербанка оказалась на уровне 9,87% годовых. По обыкновенным акциям "Аэрофлота" с начала инвестирования средств ФНБ в этот актив дивиденды не выплачивались, также указывает Минфин.
https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777460287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
15:38 10.03.2022 (обновлено: 16:04 10.03.2022)
Бюджет получил 257 миллиардов рублей от размещения средств ФНБ
Российский бюджет получил 257 миллиардов рублей от размещения средств ФНБ в 2021 году
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Доходы бюджета от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2021 году в финансовые активы составили 257,293 миллиарда рублей, говорится в сообщении
Минфина.
"Поступившие в федеральный бюджет в 2021 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 257 292,5 млн. рублей (в том числе дивиденды по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк
в сумме 211 188,0 млн. рублей)", - сказано в сообщении.
Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах ЦБ
, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, в прошлом году составила минус 0,05% годовых и плюс 1,18% с момента создания фонда. В рублевом выражении эта доходность составила минус 2,98% годовых, а с момента создания фонда - плюс 15,12%.
Доходность размещения средств ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте в Банке России в долларах составила минус 0,03% годовых (плюс 1,35% годовых с момента создания фонда), в евро – минус 0,11% годовых (плюс 0,81% годовых с момента создания фонда), в фунтах стерлингов – минус 1,21% годовых (плюс 2,26% годовых с момента создания фонда), в японских иенах – минус 0,10% годовых, в китайских юанях – плюс 0,35% годовых.
Доходность от размещения средств на депозитах в ВЭБе в рублях была на уровне 3,8% годовых (5,61% годовых с начала проведения депозитных операций), на депозитах в ВТБ и Газпромбанке - 5,04% годовых (7,46% годовых с начала проведения этих операций).
Доходность размещения средств в обыкновенные акции Сбербанка оказалась на уровне 9,87% годовых. По обыкновенным акциям "Аэрофлота" с начала инвестирования средств ФНБ в этот актив дивиденды не выплачивались, также указывает Минфин.