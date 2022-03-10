https://ria.ru/20220310/biologi-1777503322.html
Военные биологи из США низко оценивали украинских коллег, заявили в РХБЗ
Военные биологи из США низко оценивали украинских коллег, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 10.03.2022
Военные биологи из США низко оценивали украинских коллег, заявили в РХБЗ
Украинские специалисты, работавшие в американских биолабораториях, развернутых на территории этой страны, получали скромную зарплату, что свидетельствует о... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:29
2022-03-10T16:29
2022-03-10T16:29
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские специалисты, работавшие в американских биолабораториях, развернутых на территории этой страны, получали скромную зарплату, что свидетельствует о низкой оценке их квалификации американскими партнёрами, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов"Расчетная ведомость начисления заработной платы проводимых украинскими исполнителями работ наглядно демонстрирует схему их финансирования. Подтверждается факт выплат Управлением министерства обороны США денежных средств за участие в исследованиях напрямую, без привлечения посредников. Обращает на себя внимание крайне скромная, по американским меркам, оплата труда. Это свидетельствует о низкой оценке профессионализма украинских специалистов и пренебрежении к ним со стороны американских коллег", - заявил он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777481319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, в мире
Военные биологи из США низко оценивали украинских коллег, заявили в РХБЗ
Начальник войск РХБЗ Кириллов: военные биологи из США низко оценивали украинских коллег