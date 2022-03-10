Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/biologi-1777503322.html
Военные биологи из США низко оценивали украинских коллег, заявили в РХБЗ
Военные биологи из США низко оценивали украинских коллег, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 10.03.2022
Военные биологи из США низко оценивали украинских коллег, заявили в РХБЗ
Украинские специалисты, работавшие в американских биолабораториях, развернутых на территории этой страны, получали скромную зарплату, что свидетельствует о... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:29
2022-03-10T16:29
сша
украина
министерство обороны сша
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777062360_0:0:1654:931_1920x0_80_0_0_79082f1f00a097fa9e086e920e6a841e.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские специалисты, работавшие в американских биолабораториях, развернутых на территории этой страны, получали скромную зарплату, что свидетельствует о низкой оценке их квалификации американскими партнёрами, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов"Расчетная ведомость начисления заработной платы проводимых украинскими исполнителями работ наглядно демонстрирует схему их финансирования. Подтверждается факт выплат Управлением министерства обороны США денежных средств за участие в исследованиях напрямую, без привлечения посредников. Обращает на себя внимание крайне скромная, по американским меркам, оплата труда. Это свидетельствует о низкой оценке профессионализма украинских специалистов и пренебрежении к ним со стороны американских коллег", - заявил он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777481319.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777059898_0:0:1912:1433_1920x0_80_0_0_3f01fd11028fb064294f1e3727f68925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, в мире
16:29 10.03.2022
 
Военные биологи из США низко оценивали украинских коллег, заявили в РХБЗ

Начальник войск РХБЗ Кириллов: военные биологи из США низко оценивали украинских коллег

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские специалисты, работавшие в американских биолабораториях, развернутых на территории этой страны, получали скромную зарплату, что свидетельствует о низкой оценке их квалификации американскими партнёрами, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов
"Расчетная ведомость начисления заработной платы проводимых украинскими исполнителями работ наглядно демонстрирует схему их финансирования. Подтверждается факт выплат Управлением министерства обороны США денежных средств за участие в исследованиях напрямую, без привлечения посредников. Обращает на себя внимание крайне скромная, по американским меркам, оплата труда. Это свидетельствует о низкой оценке профессионализма украинских специалистов и пренебрежении к ним со стороны американских коллег", - заявил он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 14:59Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Россия может созвать международный трибунал по биолабораториям на Украине
 
СШАУкраинаМинистерство обороны СШАВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала