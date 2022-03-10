https://ria.ru/20220310/bezhentsy-1777415246.html

Власти заявили об эвакуации беженцев из Сум, Тростянца, Краснополья

Власти заявили об эвакуации беженцев из Сум, Тростянца, Краснополья - РИА Новости, 10.03.2022

Власти заявили об эвакуации беженцев из Сум, Тростянца, Краснополья

Глава Сумской областной военной администрации на Украине Дмитрий Живицкий заявил об эвакуации из Сум, Тростянца, Краснополья, по его словам, колонны выезжают,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:33

2022-03-10T10:33

2022-03-10T11:18

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признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Сумской областной военной администрации на Украине Дмитрий Живицкий заявил об эвакуации из Сум, Тростянца, Краснополья, по его словам, колонны выезжают, режим тишины согласован."Колонны выезжают, режим тишины согласован", - написал он с своем Telegram-канале.Вице-премьер Украины Верещук ранее сообщила, что в четверг будут работать гумкоридоры из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Лозовую.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сумская область, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии