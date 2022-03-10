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Вице-премьер Украины призвал Asus приостановить работу в России
Вице-премьер Украины призвал Asus приостановить работу в России - РИА Новости, 10.03.2022
Вице-премьер Украины призвал Asus приостановить работу в России
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал компанию-производителя компьютерной электроники Asus приостановить отношения с... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:44
2022-03-10T12:51
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
apple
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал компанию-производителя компьютерной электроники Asus приостановить отношения с Россией и деятельность в стране на фоне военной операции на Украине."Мы призываем вашу компанию прервать любые отношения и остановить ведение бизнеса в Российской Федерации до тех пор, пока российская агрессия на Украине не будет полностью остановлена, а нормальный порядок вещей не восстановится", - написал Федоров в Twitter.Ранее о приостановке продаж в России заявили такие технологические компании, как Apple и Dell, а IT-гиганты Intel и AMD приостановили поставки в страну.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, apple, луганская народная республика, россия
12:44 10.03.2022 (обновлено: 12:51 10.03.2022)
 
Вице-премьер Украины призвал Asus приостановить работу в России

Вице-премьер Украины Федоров призвал компанию Asus приостановить работу в России

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНоутбуки ZenBook фирмы ASUS в магазине бытовой техники и электроники в Москве
Ноутбуки ZenBook фирмы ASUS в магазине бытовой техники и электроники в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ноутбуки ZenBook фирмы ASUS в магазине бытовой техники и электроники в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал компанию-производителя компьютерной электроники Asus приостановить отношения с Россией и деятельность в стране на фоне военной операции на Украине.
"Мы призываем вашу компанию прервать любые отношения и остановить ведение бизнеса в Российской Федерации до тех пор, пока российская агрессия на Украине не будет полностью остановлена, а нормальный порядок вещей не восстановится", - написал Федоров в Twitter.
Ранее о приостановке продаж в России заявили такие технологические компании, как Apple и Dell, а IT-гиганты Intel и AMD приостановили поставки в страну.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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