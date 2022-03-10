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Вице-премьер Украины призвал Asus приостановить работу в России

Вице-премьер Украины призвал Asus приостановить работу в России - РИА Новости, 10.03.2022

Вице-премьер Украины призвал Asus приостановить работу в России

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал компанию-производителя компьютерной электроники Asus приостановить отношения с... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:44

2022-03-10T12:44

2022-03-10T12:51

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

apple

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал компанию-производителя компьютерной электроники Asus приостановить отношения с Россией и деятельность в стране на фоне военной операции на Украине."Мы призываем вашу компанию прервать любые отношения и остановить ведение бизнеса в Российской Федерации до тех пор, пока российская агрессия на Украине не будет полностью остановлена, а нормальный порядок вещей не восстановится", - написал Федоров в Twitter.Ранее о приостановке продаж в России заявили такие технологические компании, как Apple и Dell, а IT-гиганты Intel и AMD приостановили поставки в страну.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/yaponiya-1777430102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, apple, луганская народная республика, россия