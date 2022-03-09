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На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 09.03.2022
На Камчатке произошло землетрясение
Подземный толчок магнитудой 4,9 произошел в среду у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T04:23
2022-03-09T10:22
происшествия
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение
камчатский край
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар — РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,9 произошел в среду у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.Толчок зафиксировали в 12.58 местного времени (3.58 мск) в Кроноцком заливе в 157 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 18 километров, следует из сообщения геофизической службы.Информация о том, ощущалось ли это землетрясение в ближайших селах, в МЧС не поступала, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС региона.
https://ria.ru/20220303/zemletryasenie-1776154649.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение, камчатский край, новости - туризм
04:23 09.03.2022 (обновлено: 10:22 09.03.2022)
 
На Камчатке произошло землетрясение

В Кроноцком заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар — РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,9 произошел в среду у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.
Толчок зафиксировали в 12.58 местного времени (3.58 мск) в Кроноцком заливе в 157 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 18 километров, следует из сообщения геофизической службы.
Информация о том, ощущалось ли это землетрясение в ближайших селах, в МЧС не поступала, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС региона.
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