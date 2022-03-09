https://ria.ru/20220309/zemletryasenie-1777209828.html

На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 09.03.2022

На Камчатке произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 4,9 произошел в среду у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T04:23

2022-03-09T04:23

2022-03-09T10:22

происшествия

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

землетрясение

камчатский край

новости - туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар — РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,9 произошел в среду у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.Толчок зафиксировали в 12.58 местного времени (3.58 мск) в Кроноцком заливе в 157 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 18 километров, следует из сообщения геофизической службы.Информация о том, ощущалось ли это землетрясение в ближайших селах, в МЧС не поступала, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС региона.

https://ria.ru/20220303/zemletryasenie-1776154649.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение, камчатский край, новости - туризм