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Сильный взрыв прогремел в Луганске
Сильный взрыв прогремел в Луганске - РИА Новости, 09.03.2022
Сильный взрыв прогремел в Луганске
В Луганске прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:15
2022-03-09T11:15
2022-03-09T12:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
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ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. В Луганске прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.Какой объект поражен, есть ли разрушения и жертвы, пока неизвестно.Власти Луганской Народной Республики уточняют детали случившегося."В МЧС ЛНР сведений о повреждениях и разрушениях города Луганск не поступало. Возможно, что бабах был за городской чертой. Выясняем", — написал дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник в Telegram-канале.Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко предположил, что, "скорее всего, жители перепутали взрыв с работой ВКС России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777222627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр
11:15 09.03.2022 (обновлено: 12:12 09.03.2022)
Сильный взрыв прогремел в Луганске
Корреспондент РИА Новости сообщил о мощном взрыве в Луганске