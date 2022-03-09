https://ria.ru/20220309/vzryv-1777244163.html

Сильный взрыв прогремел в Луганске

Сильный взрыв прогремел в Луганске - РИА Новости, 09.03.2022

Сильный взрыв прогремел в Луганске

В Луганске прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:15

2022-03-09T11:15

2022-03-09T12:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151973/64/1519736497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7f07774bfa5bca3a2c8752b47a54b18.jpg

ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. В Луганске прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.Какой объект поражен, есть ли разрушения и жертвы, пока неизвестно.Власти Луганской Народной Республики уточняют детали случившегося."В МЧС ЛНР сведений о повреждениях и разрушениях города Луганск не поступало. Возможно, что бабах был за городской чертой. Выясняем", — написал дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник в Telegram-канале.Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко предположил, что, "скорее всего, жители перепутали взрыв с работой ВКС России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777222627.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лнр