https://ria.ru/20220309/voennyy-1777322850.html

В Пензенской области похоронили контрактника, погибшего на Украине

В Пензенской области похоронили контрактника, погибшего на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

В Пензенской области похоронили контрактника, погибшего на Украине

Рядового-контрактника ВС РФ Михаила Афанасова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронили в среду в городе Кузнецке Пензенской области, сообщила... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:58

2022-03-09T16:58

2022-03-09T16:58

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

донбасс

украина

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САРАТОВ, 9 мар - РИА Новости. Рядового-контрактника ВС РФ Михаила Афанасова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронили в среду в городе Кузнецке Пензенской области, сообщила пресс-служба правительства региона.Афанасов вырос в многодетной семье, окончил среднюю общеобразовательную школу №16 города Кузнецка, многопрофильный колледж."Служил по контракту. Погиб при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины... Захоронение Михаила Владимировича Афанасова состоялось на центральном кладбище города Кузнецка по воинскому ритуалу", - отмечается в сообщении.Губернатор Олег Мельниченко принял участие в гражданской панихиде по погибшему, которая прошла на площадке храма Казанской иконы Божией Матери."Наверное, нет таких слов, которые могли бы выразить горе матери, родных и близких. Михаил отдал жизнь за безопасность нашей страны, за людей Донбасса. Если бы мы не начали операцию на территории Украины, сейчас имели бы сотни тысяч погибших в Луганске и Донецке. Практически мы упредили действия киевского режима, которые планировались на начало марта. Михаил отдал жизнь за правду, за нас с вами... Михаил погиб героически, защищая наших людей. Светлая память о его жизни и подвиге всегда будет жить в наших сердцах", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. На украинской стороне, сообщает ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/geroy-1777270566.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донбасс, украина