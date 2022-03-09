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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Новосибирские власти помогут семьям погибших на Украине военных
Новосибирские власти помогут семьям погибших на Украине военных - РИА Новости, 09.03.2022
Новосибирские власти помогут семьям погибших на Украине военных
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в среду сообщил о гибели еще троих военнослужащих из Новосибирской области в ходе спецоперации по... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:24
2022-03-09T09:24
обострение ситуации в днр и лнр
общество
новосибирская область
андрей травников
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы рф
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НОВОСИБИРСК, 9 мар – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в среду сообщил о гибели еще троих военнослужащих из Новосибирской области в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, поручив оказать максимальную поддержку их семьям.На прошлой неделе глава региона сообщил о первых двух погибших в ходе спецоперации жителях Новосибирской области."На прошлой неделе я высказывал соболезнования по поводу гибели двух наших земляков. Похороны состоялись в Тогучинском районе, в Новосибирске. Это те герои, которые боролись с тем, чтобы очистить землю Украины от национализма. К сожалению, поступила новая информация. По одному герою сложили свои головы земляки – выходцы из Колыванского, Сузунского, Ордынского районов", - сказал Травников на оперативном совещании в облправительстве.Он поручил главам этих районов оказать максимальное содействие и поддержку родным погибших. "Конечно, мы все соболезнуем и скорбим. Все что можно сделать, нужно сделать", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 6 марта, поражены более 2,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, уничтожены 93 самолета, 778 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/donbass-1776296210.html
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
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общество, новосибирская область, андрей травников, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы рф
09:24 09.03.2022
 
Новосибирские власти помогут семьям погибших на Украине военных

Новосибирский губернатор Травников: власти помогут семьям трех погибших на Украине военных

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 9 мар – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в среду сообщил о гибели еще троих военнослужащих из Новосибирской области в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, поручив оказать максимальную поддержку их семьям.
На прошлой неделе глава региона сообщил о первых двух погибших в ходе спецоперации жителях Новосибирской области.
"На прошлой неделе я высказывал соболезнования по поводу гибели двух наших земляков. Похороны состоялись в Тогучинском районе, в Новосибирске. Это те герои, которые боролись с тем, чтобы очистить землю Украины от национализма. К сожалению, поступила новая информация. По одному герою сложили свои головы земляки – выходцы из Колыванского, Сузунского, Ордынского районов", - сказал Травников на оперативном совещании в облправительстве.
Он поручил главам этих районов оказать максимальное содействие и поддержку родным погибших. "Конечно, мы все соболезнуем и скорбим. Все что можно сделать, нужно сделать", - сказал он.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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По данным на 6 марта, поражены более 2,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, уничтожены 93 самолета, 778 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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