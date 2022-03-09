https://ria.ru/20220309/vnukovo-1777231196.html

В аэропорту Внуково самолет при взлете выкатился с ВПП

В аэропорту Внуково самолет при взлете выкатился с ВПП - РИА Новости, 09.03.2022

В аэропорту Внуково самолет при взлете выкатился с ВПП

Самолет Boeing российской авиакомпании "ЮТэйр" 8 марта выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега в московском аэропорту "Внуково", никто не... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:00

2022-03-09T10:00

2022-03-09T10:20

происшествия

ютэйр

московская область (подмосковье)

внуково (аэропорт)

boeing 737

новости - туризм

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Самолет Boeing российской авиакомпании "ЮТэйр" 8 марта выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега в московском аэропорту "Внуково", никто не пострадал, самолёт не поврежден, сообщает авиакомпания."Восьмого марта во "Внуково" произошло выкатывание Boeing 737-500 на боковую полосу безопасности при начале разбега. С пассажирами и экипажем рейса UT379 Москва-Сыктывкар все в порядке, высадка проведена через трап штатным способом", - говорится в сообщении. Для вывоза пассажиров авиакомпания предоставила резервный борт."Самолет не получил повреждений. На данный момент проводится проверка его технического состояния, предварительно - лайнер был исправен", - отмечает компания."ЮТэйр" также сообщает, что причины произошедшего устанавливаются, в том числе анализируется состояние взлетно-посадочной полосы на момент взлета. Выкатывание произошло в условиях сильных ливневых осадков и минимального коэффициента сцепления. Разрешение на вылет было получено от службы движения аэропорта.

https://ria.ru/20220110/samolet-1767129238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ютэйр, московская область (подмосковье), внуково (аэропорт), boeing 737, новости - туризм