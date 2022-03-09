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В аэропорту Внуково самолет при взлете выкатился с ВПП
В аэропорту Внуково самолет при взлете выкатился с ВПП - РИА Новости, 09.03.2022
В аэропорту Внуково самолет при взлете выкатился с ВПП
Самолет Boeing российской авиакомпании "ЮТэйр" 8 марта выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега в московском аэропорту "Внуково", никто не... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:00
2022-03-09T10:20
происшествия
ютэйр
московская область (подмосковье)
внуково (аэропорт)
boeing 737
новости - туризм
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Самолет Boeing российской авиакомпании "ЮТэйр" 8 марта выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега в московском аэропорту "Внуково", никто не пострадал, самолёт не поврежден, сообщает авиакомпания."Восьмого марта во "Внуково" произошло выкатывание Boeing 737-500 на боковую полосу безопасности при начале разбега. С пассажирами и экипажем рейса UT379 Москва-Сыктывкар все в порядке, высадка проведена через трап штатным способом", - говорится в сообщении. Для вывоза пассажиров авиакомпания предоставила резервный борт."Самолет не получил повреждений. На данный момент проводится проверка его технического состояния, предварительно - лайнер был исправен", - отмечает компания."ЮТэйр" также сообщает, что причины произошедшего устанавливаются, в том числе анализируется состояние взлетно-посадочной полосы на момент взлета. Выкатывание произошло в условиях сильных ливневых осадков и минимального коэффициента сцепления. Разрешение на вылет было получено от службы движения аэропорта.
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происшествия, ютэйр, московская область (подмосковье), внуково (аэропорт), boeing 737, новости - туризм
10:00 09.03.2022 (обновлено: 10:20 09.03.2022)
 
В аэропорту Внуково самолет при взлете выкатился с ВПП

Во Внуково Boeing 737 авиакомпании "ЮТэйр" при взлете выкатился с ВПП, пострадавших нет

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Самолет Boeing российской авиакомпании "ЮТэйр" 8 марта выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега в московском аэропорту "Внуково", никто не пострадал, самолёт не поврежден, сообщает авиакомпания.
"Восьмого марта во "Внуково" произошло выкатывание Boeing 737-500 на боковую полосу безопасности при начале разбега. С пассажирами и экипажем рейса UT379 Москва-Сыктывкар все в порядке, высадка проведена через трап штатным способом", - говорится в сообщении. Для вывоза пассажиров авиакомпания предоставила резервный борт.
"Самолет не получил повреждений. На данный момент проводится проверка его технического состояния, предварительно - лайнер был исправен", - отмечает компания.
"ЮТэйр" также сообщает, что причины произошедшего устанавливаются, в том числе анализируется состояние взлетно-посадочной полосы на момент взлета. Выкатывание произошло в условиях сильных ливневых осадков и минимального коэффициента сцепления. Разрешение на вылет было получено от службы движения аэропорта.
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ПроисшествияЮТэйрМосковская область (Подмосковье)Внуково (аэропорт)Boeing 737Новости - Туризм
 
 
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