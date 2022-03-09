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В МИД Венгрии прокомментировали меры в отношении энергопоставок из России
В МИД Венгрии прокомментировали меры в отношении энергопоставок из России - РИА Новости, 09.03.2022
В МИД Венгрии прокомментировали меры в отношении энергопоставок из России
В Венгрии большую часть импортируемых энергоресурсов составляют нефть и газ из России, Будапешт не может принять меры, невыгодные для собственного народа,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:42
2022-03-09T14:18
венгрия
мид венгрии
сербия
петер сийярто
никола селакович
россия
хорватия
босния и герцеговина
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Венгрии большую часть импортируемых энергоресурсов составляют нефть и газ из России, Будапешт не может принять меры, невыгодные для собственного народа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Региональные реалии в сфере энергоснабжения проистекают из инфраструктуры и доступных ресурсов природного газа. В настоящее время в нашем регионе преобладают природный газ и нефть из России. Это, конечно, можно изменить, но в течение многих лет. Именно поэтому мы не можем принять меры, которые возложили бы несоразмерное бремя на Венгрию, венгерский народ, Сербию и сербский народ", - сказал Сийярто в ходе визита в Сербию. Трансляция выступления велась в его аккаунте в Facebook.Он подчеркнул, что Венгрия принимает меры по обеспечению продовольственной безопасности страны. "Мы также приняли меры для обеспечения безопасности снабжения Венгрии продовольствием и энергией. Мы ввели ограничение на экспорт зерна, а правительство оказывает приоритетную поддержку сельскохозяйственным и продовольственным компаниям", - сказал Сийярто.Ранее министр финансов Венгрии Михай Варга заявил, что страна не поддержит расширение антироссийских санкций на энергетический сектор, потому что это величайшая угроза для нацвалюты и венгров.Петер Сийярто также отметил, что Венгрия продолжит выступать против антироссийских санкций ЕС в энергетике.Венгерский министр находится в среду в Сербии с рабочим визитом. В своем Instagram он разместил фото встречи с сербским коллегой Николой Селаковичем."Важнее всего, чтобы снабжение газом Венгрии и Сербии шло беспрепятственно. Опираемся друг на друга. Когда в ЕС выступаем против санкций в энергетической сфере, тогда представляем не только венгерские, но и сербские интересы. Я обещал коллеге, что так и продолжим поступать", - написал Сиярто в подписи к фото со встречи."Газпром" с 1 января 2021 года начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Газ из России транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции, затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию, где распределяется и подаётся потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины. С 1 октября 2021 года благодаря развитию ГТС Сербии на полную мощность газ поступает в Венгрию и Хорватию. В конце ноября 2021 года Россия и Сербия договорились о цене газа на полгода по 270 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20220307/vengriya-1777045076.html
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венгрия, мид венгрии, сербия, петер сийярто, никола селакович, россия, хорватия, босния и герцеговина, газпром, турецкий поток, цены на нефть
13:42 09.03.2022 (обновлено: 14:18 09.03.2022)
 
В МИД Венгрии прокомментировали меры в отношении энергопоставок из России

МИД Венгрии: страна не примет невыгодные меры в отношении энергопоставок из России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Венгрии большую часть импортируемых энергоресурсов составляют нефть и газ из России, Будапешт не может принять меры, невыгодные для собственного народа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Региональные реалии в сфере энергоснабжения проистекают из инфраструктуры и доступных ресурсов природного газа. В настоящее время в нашем регионе преобладают природный газ и нефть из России. Это, конечно, можно изменить, но в течение многих лет. Именно поэтому мы не можем принять меры, которые возложили бы несоразмерное бремя на Венгрию, венгерский народ, Сербию и сербский народ", - сказал Сийярто в ходе визита в Сербию. Трансляция выступления велась в его аккаунте в Facebook.
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Он подчеркнул, что Венгрия принимает меры по обеспечению продовольственной безопасности страны. "Мы также приняли меры для обеспечения безопасности снабжения Венгрии продовольствием и энергией. Мы ввели ограничение на экспорт зерна, а правительство оказывает приоритетную поддержку сельскохозяйственным и продовольственным компаниям", - сказал Сийярто.
Ранее министр финансов Венгрии Михай Варга заявил, что страна не поддержит расширение антироссийских санкций на энергетический сектор, потому что это величайшая угроза для нацвалюты и венгров.
Петер Сийярто также отметил, что Венгрия продолжит выступать против антироссийских санкций ЕС в энергетике.
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Венгерский министр находится в среду в Сербии с рабочим визитом. В своем Instagram он разместил фото встречи с сербским коллегой Николой Селаковичем.
"Важнее всего, чтобы снабжение газом Венгрии и Сербии шло беспрепятственно. Опираемся друг на друга. Когда в ЕС выступаем против санкций в энергетической сфере, тогда представляем не только венгерские, но и сербские интересы. Я обещал коллеге, что так и продолжим поступать", - написал Сиярто в подписи к фото со встречи.
"Газпром" с 1 января 2021 года начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Газ из России транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции, затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию, где распределяется и подаётся потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины. С 1 октября 2021 года благодаря развитию ГТС Сербии на полную мощность газ поступает в Венгрию и Хорватию. В конце ноября 2021 года Россия и Сербия договорились о цене газа на полгода по 270 долларов за тысячу кубометров.
 
ВенгрияМИД ВенгрииСербияПетер СийяртоНикола СелаковичРоссияХорватияБосния и ГерцеговинаГазпромТурецкий потокЦены на нефть
 
 
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