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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Бангладеш лишили вакцины от COVID-19 из-за ситуации на Украине
Бангладеш лишили вакцины от COVID-19 за то, что он не осудил Россию - РИА Новости, 09.03.2022
Бангладеш лишили вакцины от COVID-19 из-за ситуации на Украине
Литва отказалась поставлять вакцину против COVID-19 в Бангладеш после того, как последний воздержался при голосовании за резолюцию ООН, осуждающую специальную... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:34
2022-03-09T11:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
бангладеш
коронавирус covid-19
литва
украина
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Литва отказалась поставлять вакцину против COVID-19 в Бангладеш после того, как последний воздержался при голосовании за резолюцию ООН, осуждающую специальную военную операцию России на Украине, пишет Newsweek.Издание ссылается на сообщение Литовского национального радио и телевидения, по информации которого Вильнюс отменил ранее принятое решение об отправке в Бангладеш более 440 тысяч доз препарата.Позднее эти данные подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Литвы Ингрида Шимонте.Во время дебатов в Генеральной Ассамблее ООН представитель Бангладеш заявил, что его страна всегда выступает за мир, однако предлагаемая резолюция "просто указывает на виновного и не делает ничего для урегулирования кризиса на Украине".Кроме Бангладеш при голосовании воздержались еще 34 страны.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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в мире, бангладеш, коронавирус covid-19, литва, украина, россия, оон
11:34 09.03.2022
 
Бангладеш лишили вакцины от COVID-19 за то, что он не осудил Россию

Литва отказалась поставлять вакцину от COVID-19 в Бангладеш за то, что он не осудил Россию

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Литва отказалась поставлять вакцину против COVID-19 в Бангладеш после того, как последний воздержался при голосовании за резолюцию ООН, осуждающую специальную военную операцию России на Украине, пишет Newsweek.
Издание ссылается на сообщение Литовского национального радио и телевидения, по информации которого Вильнюс отменил ранее принятое решение об отправке в Бангладеш более 440 тысяч доз препарата.
Позднее эти данные подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Литвы Ингрида Шимонте.
Во время дебатов в Генеральной Ассамблее ООН представитель Бангладеш заявил, что его страна всегда выступает за мир, однако предлагаемая резолюция "просто указывает на виновного и не делает ничего для урегулирования кризиса на Украине".
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Премьер Пакистана жестко ответил Западу на призыв осудить Россию
Кроме Бангладеш при голосовании воздержались еще 34 страны.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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