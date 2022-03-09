https://ria.ru/20220309/vaktsina-1777248535.html

Бангладеш лишили вакцины от COVID-19 из-за ситуации на Украине

Бангладеш лишили вакцины от COVID-19 за то, что он не осудил Россию - РИА Новости, 09.03.2022

Бангладеш лишили вакцины от COVID-19 из-за ситуации на Украине

Литва отказалась поставлять вакцину против COVID-19 в Бангладеш после того, как последний воздержался при голосовании за резолюцию ООН, осуждающую специальную... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:34

2022-03-09T11:34

2022-03-09T11:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Литва отказалась поставлять вакцину против COVID-19 в Бангладеш после того, как последний воздержался при голосовании за резолюцию ООН, осуждающую специальную военную операцию России на Украине, пишет Newsweek.Издание ссылается на сообщение Литовского национального радио и телевидения, по информации которого Вильнюс отменил ранее принятое решение об отправке в Бангладеш более 440 тысяч доз препарата.Позднее эти данные подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Литвы Ингрида Шимонте.Во время дебатов в Генеральной Ассамблее ООН представитель Бангладеш заявил, что его страна всегда выступает за мир, однако предлагаемая резолюция "просто указывает на виновного и не делает ничего для урегулирования кризиса на Украине".Кроме Бангладеш при голосовании воздержались еще 34 страны.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220309/otpor-1777239512.html

https://ria.ru/20220309/krizis-1777232962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, бангладеш, коронавирус covid-19, литва, украина, россия, оон