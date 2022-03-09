https://ria.ru/20220309/ukraina-1777311889.html
Берлин не смог подтвердить данные об участии граждан ФРГ в боях на Украине
Берлин не смог подтвердить данные об участии граждан ФРГ в боях на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Берлин не смог подтвердить данные об участии граждан ФРГ в боях на Украине
В МВД ФРГ заявили, что не могут подтвердить информацию о том, что около тысячи граждан Германии участвуют в боевых действиях на Украине. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:20
2022-03-09T16:20
2022-03-09T16:29
обострение ситуации в днр и лнр
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. В МВД ФРГ заявили, что не могут подтвердить информацию о том, что около тысячи граждан Германии участвуют в боевых действиях на Украине."Цифру в одну тысячу я не могу вам подтвердить. Внутри шенгенской зоны люди передвигаются свободно, не регистрируются, нет регулярного контроля на внутренних границах, в том числе на восточном направлении, в направлении Польши. Исходим из того, что это украинцы или люди с немецко-украинскими корнями, не можем обозначить их численность", - сказал представитель МВД ФРГ, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге в Берлине.Он добавил, что, согласно данным немецких ведомств, на Украину "выехало очень мало, менее 10 немецких правых экстремистов".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777156484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, германия, украина, донбасс, мвд германии
16:20 09.03.2022 (обновлено: 16:29 09.03.2022)
Берлин не смог подтвердить данные об участии граждан ФРГ в боях на Украине
В МВД Германии не смогли подтвердить данные о тысяче немцев, участвующих в боях на Украине