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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777311889.html
Берлин не смог подтвердить данные об участии граждан ФРГ в боях на Украине
Берлин не смог подтвердить данные об участии граждан ФРГ в боях на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Берлин не смог подтвердить данные об участии граждан ФРГ в боях на Украине
В МВД ФРГ заявили, что не могут подтвердить информацию о том, что около тысячи граждан Германии участвуют в боевых действиях на Украине. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:20
2022-03-09T16:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
украина
донбасс
мвд германии
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. В МВД ФРГ заявили, что не могут подтвердить информацию о том, что около тысячи граждан Германии участвуют в боевых действиях на Украине."Цифру в одну тысячу я не могу вам подтвердить. Внутри шенгенской зоны люди передвигаются свободно, не регистрируются, нет регулярного контроля на внутренних границах, в том числе на восточном направлении, в направлении Польши. Исходим из того, что это украинцы или люди с немецко-украинскими корнями, не можем обозначить их численность", - сказал представитель МВД ФРГ, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге в Берлине.Он добавил, что, согласно данным немецких ведомств, на Украину "выехало очень мало, менее 10 немецких правых экстремистов".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777156484.html
германия
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в мире, германия, украина, донбасс, мвд германии
16:20 09.03.2022 (обновлено: 16:29 09.03.2022)
 
Берлин не смог подтвердить данные об участии граждан ФРГ в боях на Украине

В МВД Германии не смогли подтвердить данные о тысяче немцев, участвующих в боях на Украине

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. В МВД ФРГ заявили, что не могут подтвердить информацию о том, что около тысячи граждан Германии участвуют в боевых действиях на Украине.
"Цифру в одну тысячу я не могу вам подтвердить. Внутри шенгенской зоны люди передвигаются свободно, не регистрируются, нет регулярного контроля на внутренних границах, в том числе на восточном направлении, в направлении Польши. Исходим из того, что это украинцы или люди с немецко-украинскими корнями, не можем обозначить их численность", - сказал представитель МВД ФРГ, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге в Берлине.
Он добавил, что, согласно данным немецких ведомств, на Украину "выехало очень мало, менее 10 немецких правых экстремистов".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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