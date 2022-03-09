https://ria.ru/20220309/tseny-1777269417.html

Глава Воронежской области пообещал бороться с резким ростом цен в регионе

Глава Воронежской области пообещал бороться с резким ростом цен в регионе - РИА Новости, 09.03.2022

Глава Воронежской области пообещал бороться с резким ростом цен в регионе

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал в своем Telegram-канале бороться с "необоснованным и неадекватным" завышением цен на товары и услуги в... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:07

2022-03-09T13:07

2022-03-09T13:07

общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал в своем Telegram-канале бороться с "необоснованным и неадекватным" завышением цен на товары и услуги в регионе."В соцсетях вижу много комментариев воронежцев, раздражённых повышением цен, причём на разные товары и услуги. Мнение жителей региона — ориентир для меня, но, чтобы принимать меры, нужны ещё и конкретные экономические выкладки с анализом", - написал в среду Гусев.В качестве меры противодействия Гусев пообещал, что с 9 марта облправительство "кратно" увеличит рейды по магазинам, направив туда всех сотрудников, которые раньше работали на антиковидных рейдах, и добавив им в помощь других коллег."Это моё поручение касается не только продуктовых сетей и продавцов товаров первой необходимости, но и продавцов стройматериалов. Нельзя допустить потрясений в строительстве — одной из локомотивных сфер нашего региона. Тех, у кого увидим необоснованное и неадекватное завышение цен, пригласим к нам на жёсткую "воспитательную" беседу. Если это не вразумит, подключим ФАС", - пообещал Гусев.

https://ria.ru/20220306/ovoschi-1776887262.html

воронежская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), воронежская область, александр гусев (государственный служащий)