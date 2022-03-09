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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/trudovskie-1777223429.html
В ДНР заявили об обстреле поселка Трудовские украинскими силовиками
В ДНР заявили об обстреле поселка Трудовские украинскими силовиками - РИА Новости, 09.03.2022
В ДНР заявили об обстреле поселка Трудовские украинскими силовиками
Украинские войска обстреливают поселок Трудовские в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:14
2022-03-09T09:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреливают поселок Трудовские в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."ВФУ ведут обстрел поселка Трудовские", - проинформировал он в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
09:14 09.03.2022
 
В ДНР заявили об обстреле поселка Трудовские украинскими силовиками

Мэр Донецка Кулемзин заявил об обстреле поселка Трудовские украинскими силовиками

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреливают поселок Трудовские в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"ВФУ ведут обстрел поселка Трудовские", - проинформировал он в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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