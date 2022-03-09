https://ria.ru/20220309/stroitelstvo-1777291592.html
Строительство соцобъектов в Подмосковье идет с опережением графика
Строительство соцобъектов в Подмосковье идет с опережением графика - РИА Новости, 09.03.2022
Строительство соцобъектов в Подмосковье идет с опережением графика
Строительство социальных объектов на территории Московской области идет с опережением графика, сообщил на заседании правительства региона в среду губернатор... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:46
2022-03-09T14:46
2022-03-09T14:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
строительство
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Строительство социальных объектов на территории Московской области идет с опережением графика, сообщил на заседании правительства региона в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Он пояснил, что на сегодняшний день в Московской области строятся 58 объектов, из которых 16 – объекты здравоохранения."У нас все по плану, идем даже с небольшим опережением графика", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20220305/razvitie-1776657895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), строительство