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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220309/stroitelstvo-1777291592.html
Строительство соцобъектов в Подмосковье идет с опережением графика
Строительство соцобъектов в Подмосковье идет с опережением графика - РИА Новости, 09.03.2022
Строительство соцобъектов в Подмосковье идет с опережением графика
Строительство социальных объектов на территории Московской области идет с опережением графика, сообщил на заседании правительства региона в среду губернатор... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:46
2022-03-09T14:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
строительство
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Строительство социальных объектов на территории Московской области идет с опережением графика, сообщил на заседании правительства региона в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Он пояснил, что на сегодняшний день в Московской области строятся 58 объектов, из которых 16 – объекты здравоохранения."У нас все по плану, идем даже с небольшим опережением графика", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20220305/razvitie-1776657895.html
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московская область (подмосковье), строительство
14:46 09.03.2022
 

Строительство соцобъектов в Подмосковье идет с опережением графика

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтроительство. Архивное фото.
Строительство. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Строительство. Архивное фото.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Строительство социальных объектов на территории Московской области идет с опережением графика, сообщил на заседании правительства региона в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он пояснил, что на сегодняшний день в Московской области строятся 58 объектов, из которых 16 – объекты здравоохранения.
"У нас все по плану, идем даже с небольшим опережением графика", - сказал Воробьев.
Медицинские работники в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 10:04Новости Подмосковья
Около 250 млн рублей направят на развитие соцсферы и ЖКХ Подмосковья
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Строительство
 
 
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