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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220309/stantsii-1777329259.html
В Китае к концу 2022 года число базовых станций 5G превысит два миллиона
В Китае к концу 2022 года число базовых станций 5G превысит два миллиона - РИА Новости, 09.03.2022
В Китае к концу 2022 года число базовых станций 5G превысит два миллиона
Китай будет работать над тем, чтобы число базовых станций 5G превысило 2 миллиона в этом году, заявил министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин во... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:18
2022-03-09T17:18
россия-китай: главное
китай
технологии
всекитайское собрание народных представителей
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МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай будет работать над тем, чтобы число базовых станций 5G превысило 2 миллиона в этом году, заявил министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин во вторник.В настоящее время в Китае насчитывается около 1,43 миллиона базовых станций 5G и более 500 миллионов пользователей 5G, заявил Сяо Яцин журналистам в рамках 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, добавив, что Китай также будет разрабатывать планы по развитию технологии 6G.В ответ на вопрос о текущем состоянии промышленной экономики Китая, Сяо Яцин выразил уверенность в стабильности ее функционирования, перечислив при этом такие проблемы, как рост цен на сырье, влияние COVID-19 на логистику и изменения во внешней среде.Сяо Яцин заявил, что страна будет работать над тем, чтобы устранить препятствия в цепочках производства и поставок, а также осуществить переход к среднему и высокому уровню развития обрабатывающей промышленности.Будет приложено больше усилий для развития средних и малых предприятий, особенно тех, которые отличаются специализацией производства, детализацией управления, уникальностью продукции и инновационной активностью, добавил он.
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китай, технологии, всекитайское собрание народных представителей
17:18 09.03.2022
 

В Китае к концу 2022 года число базовых станций 5G превысит два миллиона

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПередатчик 5G
Передатчик 5G - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Передатчик 5G
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МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай будет работать над тем, чтобы число базовых станций 5G превысило 2 миллиона в этом году, заявил министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин во вторник.
В настоящее время в Китае насчитывается около 1,43 миллиона базовых станций 5G и более 500 миллионов пользователей 5G, заявил Сяо Яцин журналистам в рамках 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, добавив, что Китай также будет разрабатывать планы по развитию технологии 6G.
В ответ на вопрос о текущем состоянии промышленной экономики Китая, Сяо Яцин выразил уверенность в стабильности ее функционирования, перечислив при этом такие проблемы, как рост цен на сырье, влияние COVID-19 на логистику и изменения во внешней среде.
Сяо Яцин заявил, что страна будет работать над тем, чтобы устранить препятствия в цепочках производства и поставок, а также осуществить переход к среднему и высокому уровню развития обрабатывающей промышленности.
Будет приложено больше усилий для развития средних и малых предприятий, особенно тех, которые отличаются специализацией производства, детализацией управления, уникальностью продукции и инновационной активностью, добавил он.
Вышка 5G в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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Китай установил 718 тысяч базовых станций для 5G
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологииВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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