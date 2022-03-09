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В Китае к концу 2022 года число базовых станций 5G превысит два миллиона
В Китае к концу 2022 года число базовых станций 5G превысит два миллиона - РИА Новости, 09.03.2022
В Китае к концу 2022 года число базовых станций 5G превысит два миллиона
Китай будет работать над тем, чтобы число базовых станций 5G превысило 2 миллиона в этом году, заявил министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин во... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:18
2022-03-09T17:18
2022-03-09T17:18
россия-китай: главное
китай
технологии
всекитайское собрание народных представителей
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МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай будет работать над тем, чтобы число базовых станций 5G превысило 2 миллиона в этом году, заявил министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин во вторник.В настоящее время в Китае насчитывается около 1,43 миллиона базовых станций 5G и более 500 миллионов пользователей 5G, заявил Сяо Яцин журналистам в рамках 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, добавив, что Китай также будет разрабатывать планы по развитию технологии 6G.В ответ на вопрос о текущем состоянии промышленной экономики Китая, Сяо Яцин выразил уверенность в стабильности ее функционирования, перечислив при этом такие проблемы, как рост цен на сырье, влияние COVID-19 на логистику и изменения во внешней среде.Сяо Яцин заявил, что страна будет работать над тем, чтобы устранить препятствия в цепочках производства и поставок, а также осуществить переход к среднему и высокому уровню развития обрабатывающей промышленности.Будет приложено больше усилий для развития средних и малых предприятий, особенно тех, которые отличаются специализацией производства, детализацией управления, уникальностью продукции и инновационной активностью, добавил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, технологии, всекитайское собрание народных представителей
МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное".
Китай будет работать над тем, чтобы число базовых станций 5G превысило 2 миллиона в этом году, заявил министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин во вторник.
В настоящее время в Китае
насчитывается около 1,43 миллиона базовых станций 5G и более 500 миллионов пользователей 5G, заявил Сяо Яцин журналистам в рамках 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП
) 13-го созыва, добавив, что Китай также будет разрабатывать планы по развитию технологии 6G.
В ответ на вопрос о текущем состоянии промышленной экономики Китая, Сяо Яцин выразил уверенность в стабильности ее функционирования, перечислив при этом такие проблемы, как рост цен на сырье, влияние COVID-19 на логистику и изменения во внешней среде.
Сяо Яцин заявил, что страна будет работать над тем, чтобы устранить препятствия в цепочках производства и поставок, а также осуществить переход к среднему и высокому уровню развития обрабатывающей промышленности.
Будет приложено больше усилий для развития средних и малых предприятий, особенно тех, которые отличаются специализацией производства, детализацией управления, уникальностью продукции и инновационной активностью, добавил он.