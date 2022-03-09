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S&P приостанавливает коммерческую деятельность в России
S&P приостанавливает коммерческую деятельность в России - РИА Новости, 09.03.2022
S&P приостанавливает коммерческую деятельность в России
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) приостанавливает коммерческую деятельность в России, но продолжит предоставлять клиентам информацию РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:42
2022-03-09T16:42
экономика
россия
украина
санкции
санкции в отношении россии
москва
технологии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings (S&amp;P) приостанавливает коммерческую деятельность в России, но продолжит предоставлять клиентам информацию о российских рынках, говорится в релизе агентства."В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной S&amp;P Global приняло решение приостановить коммерческую деятельность в России", - пишет агентство, уточняя, что продолжит поддерживать своих сотрудников в России.S&amp;P Global добавляет, что продолжит играть значимую роль на мировых рынках, предоставляя клиентам важную для принятия решений информацию о российских рынках.Филиал S&amp;P в Москве анализировал развитие ситуации в регионе, участвовал в конференциях, проводил работу с эмитентами и инвесторами. Штат составлял более 40 человек, из которых более 20 - аналитики различного профиля.Ранее в марте решение о приостановке коммерческой деятельности в России приняли агентства Fitch и Moody's.
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экономика, россия, украина, санкции, санкции в отношении россии, москва, технологии
16:42 09.03.2022
 
S&P приостанавливает коммерческую деятельность в России

Рейтинговое агентство S&P приостанавливает коммерческую деятельность в России

© AFP 2022 / Don EmmertШтаб-квартира рейтингового агентства Standard & Poor's в Нью-Йорке
Штаб-квартира рейтингового агентства Standard & Poor's в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / Don Emmert
Штаб-квартира рейтингового агентства Standard & Poor's в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) приостанавливает коммерческую деятельность в России, но продолжит предоставлять клиентам информацию о российских рынках, говорится в релизе агентства.
"В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной S&P Global приняло решение приостановить коммерческую деятельность в России", - пишет агентство, уточняя, что продолжит поддерживать своих сотрудников в России.
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Вчера, 01:55
Fitch понизило долгосрочный рейтинг России
S&P Global добавляет, что продолжит играть значимую роль на мировых рынках, предоставляя клиентам важную для принятия решений информацию о российских рынках.
Филиал S&P в Москве анализировал развитие ситуации в регионе, участвовал в конференциях, проводил работу с эмитентами и инвесторами. Штат составлял более 40 человек, из которых более 20 - аналитики различного профиля.
Ранее в марте решение о приостановке коммерческой деятельности в России приняли агентства Fitch и Moody's.
 
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