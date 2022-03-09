https://ria.ru/20220309/sp-1777318160.html
S&P приостанавливает коммерческую деятельность в России
S&P приостанавливает коммерческую деятельность в России - РИА Новости, 09.03.2022
S&P приостанавливает коммерческую деятельность в России
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) приостанавливает коммерческую деятельность в России, но продолжит предоставлять клиентам информацию РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:42
2022-03-09T16:42
2022-03-09T16:42
экономика
россия
украина
санкции
санкции в отношении россии
москва
технологии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) приостанавливает коммерческую деятельность в России, но продолжит предоставлять клиентам информацию о российских рынках, говорится в релизе агентства."В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной S&P Global приняло решение приостановить коммерческую деятельность в России", - пишет агентство, уточняя, что продолжит поддерживать своих сотрудников в России.S&P Global добавляет, что продолжит играть значимую роль на мировых рынках, предоставляя клиентам важную для принятия решений информацию о российских рынках.Филиал S&P в Москве анализировал развитие ситуации в регионе, участвовал в конференциях, проводил работу с эмитентами и инвесторами. Штат составлял более 40 человек, из которых более 20 - аналитики различного профиля.Ранее в марте решение о приостановке коммерческой деятельности в России приняли агентства Fitch и Moody's.
https://ria.ru/20220309/defolt-1777205899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, санкции, санкции в отношении россии, москва, технологии
S&P приостанавливает коммерческую деятельность в России
Рейтинговое агентство S&P приостанавливает коммерческую деятельность в России