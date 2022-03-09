https://ria.ru/20220309/sberbank-1777240148.html

Сбербанк повысил ставки по депозитам для предпринимателей

Сбербанк повысил ставки по депозитам для предпринимателей - РИА Новости, 09.03.2022

Сбербанк повысил ставки по депозитам для предпринимателей

Сбербанк повысил ставки по депозитам в рублях для ИП и юрлиц, сообщили в компании. Шаг призван поддержать предпринимателей. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:55

2022-03-09T10:55

2022-03-09T11:23

экономика

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по депозитам в рублях для ИП и юрлиц, сообщили в компании. Шаг призван поддержать предпринимателей."В частности, по депозиту "Классический Онлайн" максимальная ставка по вкладам от 30 до 100 миллионов для юрлиц теперь составляет 17,3%, для индивидуальных предпринимателей — 15,37%", — говорится в релизе.Ставка по вкладам до десяти миллионов рублей для юридических лиц составит 16,47%, а для ИП — до 14,6%, добавил директор дивизиона "малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.Он также отметил, что для дополнительной поддержки клиентов не будет взиматься плата за популярные у предпринимателей нефинансовые сервисы, такие как "Юрист для бизнеса", "Бухгалтерия для ИП", "Работа.ру", "Электронный документооборот" в пакетах расчетно-кассового обслуживания.

https://ria.ru/20220309/bank-1777218118.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сбербанк россии, россия