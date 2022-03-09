https://ria.ru/20220309/sberbank-1777240148.html
Сбербанк повысил ставки по депозитам для предпринимателей
Сбербанк повысил ставки по депозитам для предпринимателей - РИА Новости, 09.03.2022
Сбербанк повысил ставки по депозитам для предпринимателей
Сбербанк повысил ставки по депозитам в рублях для ИП и юрлиц, сообщили в компании. Шаг призван поддержать предпринимателей. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:55
2022-03-09T10:55
2022-03-09T11:23
экономика
сбербанк россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/07/1561550707_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ffbbfba89891dfd22f02700732c15a52.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по депозитам в рублях для ИП и юрлиц, сообщили в компании. Шаг призван поддержать предпринимателей."В частности, по депозиту "Классический Онлайн" максимальная ставка по вкладам от 30 до 100 миллионов для юрлиц теперь составляет 17,3%, для индивидуальных предпринимателей — 15,37%", — говорится в релизе.Ставка по вкладам до десяти миллионов рублей для юридических лиц составит 16,47%, а для ИП — до 14,6%, добавил директор дивизиона "малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.Он также отметил, что для дополнительной поддержки клиентов не будет взиматься плата за популярные у предпринимателей нефинансовые сервисы, такие как "Юрист для бизнеса", "Бухгалтерия для ИП", "Работа.ру", "Электронный документооборот" в пакетах расчетно-кассового обслуживания.
https://ria.ru/20220309/bank-1777218118.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/07/1561550707_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab484103784660324b42b0e8645d41d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии, россия
10:55 09.03.2022 (обновлено: 11:23 09.03.2022)
Сбербанк повысил ставки по депозитам для предпринимателей
Сбербанк повысил ставки по депозитам в рублях для ИП до 15,37%, для юрлиц — до 17,3%
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по депозитам в рублях для ИП и юрлиц, сообщили в компании. Шаг призван поддержать предпринимателей.
"В частности, по депозиту "Классический Онлайн" максимальная ставка по вкладам от 30 до 100 миллионов для юрлиц теперь составляет 17,3%, для индивидуальных предпринимателей — 15,37%", — говорится в релизе.
Ставка по вкладам до десяти миллионов рублей для юридических лиц составит 16,47%, а для ИП — до 14,6%, добавил директор дивизиона "малый и микробизнес" Сбербанка
Алексей Шашкин.
Он также отметил, что для дополнительной поддержки клиентов не будет взиматься плата за популярные у предпринимателей нефинансовые сервисы, такие как "Юрист для бизнеса", "Бухгалтерия для ИП", "Работа.ру", "Электронный документооборот" в пакетах расчетно-кассового обслуживания.