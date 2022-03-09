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Сбербанк повысил ставки по депозитам для предпринимателей
Сбербанк повысил ставки по депозитам для предпринимателей - РИА Новости, 09.03.2022
Сбербанк повысил ставки по депозитам для предпринимателей
Сбербанк повысил ставки по депозитам в рублях для ИП и юрлиц, сообщили в компании. Шаг призван поддержать предпринимателей. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:55
2022-03-09T11:23
экономика
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по депозитам в рублях для ИП и юрлиц, сообщили в компании. Шаг призван поддержать предпринимателей."В частности, по депозиту "Классический Онлайн" максимальная ставка по вкладам от 30 до 100 миллионов для юрлиц теперь составляет 17,3%, для индивидуальных предпринимателей — 15,37%", — говорится в релизе.Ставка по вкладам до десяти миллионов рублей для юридических лиц составит 16,47%, а для ИП — до 14,6%, добавил директор дивизиона "малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.Он также отметил, что для дополнительной поддержки клиентов не будет взиматься плата за популярные у предпринимателей нефинансовые сервисы, такие как "Юрист для бизнеса", "Бухгалтерия для ИП", "Работа.ру", "Электронный документооборот" в пакетах расчетно-кассового обслуживания.
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экономика, сбербанк россии, россия
10:55 09.03.2022 (обновлено: 11:23 09.03.2022)
 
Сбербанк повысил ставки по депозитам для предпринимателей

Сбербанк повысил ставки по депозитам в рублях для ИП до 15,37%, для юрлиц — до 17,3%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМенеджер в офисе банка
Менеджер в офисе банка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по депозитам в рублях для ИП и юрлиц, сообщили в компании. Шаг призван поддержать предпринимателей.
"В частности, по депозиту "Классический Онлайн" максимальная ставка по вкладам от 30 до 100 миллионов для юрлиц теперь составляет 17,3%, для индивидуальных предпринимателей — 15,37%", — говорится в релизе.
Ставка по вкладам до десяти миллионов рублей для юридических лиц составит 16,47%, а для ИП — до 14,6%, добавил директор дивизиона "малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.
Он также отметил, что для дополнительной поддержки клиентов не будет взиматься плата за популярные у предпринимателей нефинансовые сервисы, такие как "Юрист для бизнеса", "Бухгалтерия для ИП", "Работа.ру", "Электронный документооборот" в пакетах расчетно-кассового обслуживания.
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
08:13
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