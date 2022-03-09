https://ria.ru/20220309/saudovskayaaraviya-1777272011.html

Саудовская Аравия упростила правила въезда для привитых туристов

Саудовская Аравия упростила правила въезда для привитых туристов - РИА Новости, 09.03.2022

Саудовская Аравия упростила правила въезда для привитых туристов

Саудовская Аравия отменила ПЦР-тесты и обязательный карантин для вакцинированных туристов, а также ослабила антиковидные ограничения внутри страны, сообщает... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:06

2022-03-09T17:06

2022-03-09T17:06

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стамбул

россия

саудовская аравия

ассоциация туроператоров россии (атор)

сертификат о вакцинации

пцр-тест

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия отменила ПЦР-тесты и обязательный карантин для вакцинированных туристов, а также ослабила антиковидные ограничения внутри страны, сообщает АТОР.С 5 марта привитым гостям ("Спутник V" одобрен) больше не нужно сдавать ПЦР перед отъездом или антиген-тест по прилете, а также соблюдать изоляцию. Достаточно предоставить подтверждение вакцинации через онлайн-платформу Quddum, страховку для покрытия непредвиденных расходов на лечение коронавируса, а также зарегистрироваться в приложении Tawakkalna в течение восьми часов после прибытия.Что касается непривитых, въезд в Саудовскую Аравию им разрешен, но придется пройти пятидневный карантин за свой счет.Кроме того, в стране отменены требования о соблюдении социальной дистанции и ношение масок на открытом воздухе. В АТОР уточняют, что послабления введены благодаря улучшению эпидемиологической ситуации и снижению количества новых случаев COVID-19.Россиянам для въезда в Саудовскую Аравию необходима туристическая виза (находиться в стране разрешается до 90 дней). Однако прямых перелетов из РФ пока нет. Добраться можно на стыковочных рейсах ближневосточных перевозчиков (Etihad, Emirates, Saudia, flydubai) или с пересадкой в Стамбуле.

https://ria.ru/20220309/malayziya-1777235705.html

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саудовская аравия

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, стамбул, россия, саудовская аравия, ассоциация туроператоров россии (атор), сертификат о вакцинации, пцр-тест, коронавирус covid-19, туризм, карантин, авиасообщение, туристы