https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777305374.html
Санкции ЕС против России затронут экспорт технологий морской навигации
Санкции ЕС против России затронут экспорт технологий морской навигации - РИА Новости, 09.03.2022
Санкции ЕС против России затронут экспорт технологий морской навигации
Новые санкции ЕС из-за ситуации на Украине предполагают ограничения для РФ на экспорт технологий морской навигации и радиосвязи, говорится в распространенном в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:51
2022-03-09T15:51
2022-03-09T15:51
обострение ситуации в днр и лнр
технологии
россия
евросоюз
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Новые санкции ЕС из-за ситуации на Украине предполагают ограничения для РФ на экспорт технологий морской навигации и радиосвязи, говорится в распространенном в среду заявлении Европейской комиссии."В отношении России расширение (санкций - ред.) оговаривает введение новых ограничений на экспорт технологий морской навигации и радиосвязи", - указывается в документе.В ЕС подчеркивают, что "Российский морской регистр судоходства будет добавлен в список государственных предприятий, на которые распространяются финансовые ограничения. Также вводится предварительное оповещение об экспорте оборудования для безопасности морского судоходства".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, россия, евросоюз, санкции
Санкции ЕС против России затронут экспорт технологий морской навигации
Новые санкции ЕС против России затронут экспорт технологий морской навигации и радиосвязи