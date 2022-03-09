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ЕС ввел новые санкции против более чем 150 россиян

ЕС ввел новые санкции против более чем 150 россиян - РИА Новости, 09.03.2022

ЕС ввел новые санкции против более чем 150 россиян

ЕС принял решение ввести новые санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей и 146 членов Совета Федерации РФ, говорится в распространенном РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:13

2022-03-09T15:13

2022-03-09T15:29

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россия

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. ЕС принял решение ввести новые санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей и 146 членов Совета Федерации РФ, говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии.Списки фигурантов пока не опубликованы."14 олигархов и крупных бизнесменов, участвующих в ключевых секторах экономики, которые обеспечивают значительные поступления для РФ… а также членов их семей", - указывается в документе.Речь идет о секторах: металлургия, сельское хозяйство, фармацевтика, телекоммуникации, цифровой сектор.Кроме того, под санкции подпадают 146 членов Совета Федерации, которые утвердили договоры о взаимопомощи с ДНР и ЛНР.Сообщается, что в общей сложности персональные санкции теперь затрагивают 862 физлица и 53 организации. Фигурантам запрещаются поездки в ЕС, а также замораживаются все активы на территории Евросоюза.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина