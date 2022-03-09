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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777298107.html
ЕС ввел новые санкции против более чем 150 россиян
ЕС ввел новые санкции против более чем 150 россиян - РИА Новости, 09.03.2022
ЕС ввел новые санкции против более чем 150 россиян
ЕС принял решение ввести новые санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей и 146 членов Совета Федерации РФ, говорится в распространенном РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:13
2022-03-09T15:29
экономика
евросоюз
россия
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
украина
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. ЕС принял решение ввести новые санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей и 146 членов Совета Федерации РФ, говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии.Списки фигурантов пока не опубликованы."14 олигархов и крупных бизнесменов, участвующих в ключевых секторах экономики, которые обеспечивают значительные поступления для РФ… а также членов их семей", - указывается в документе.Речь идет о секторах: металлургия, сельское хозяйство, фармацевтика, телекоммуникации, цифровой сектор.Кроме того, под санкции подпадают 146 членов Совета Федерации, которые утвердили договоры о взаимопомощи с ДНР и ЛНР.Сообщается, что в общей сложности персональные санкции теперь затрагивают 862 физлица и 53 организации. Фигурантам запрещаются поездки в ЕС, а также замораживаются все активы на территории Евросоюза.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, евросоюз, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина
15:13 09.03.2022 (обновлено: 15:29 09.03.2022)
 
ЕС ввел новые санкции против более чем 150 россиян

ЕС ввел санкции против 14 российских бизнесменов и членов их семей и 146 членов Совфеда

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. ЕС принял решение ввести новые санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей и 146 членов Совета Федерации РФ, говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии.
Списки фигурантов пока не опубликованы.
"14 олигархов и крупных бизнесменов, участвующих в ключевых секторах экономики, которые обеспечивают значительные поступления для РФ… а также членов их семей", - указывается в документе.
Речь идет о секторах: металлургия, сельское хозяйство, фармацевтика, телекоммуникации, цифровой сектор.
Кроме того, под санкции подпадают 146 членов Совета Федерации, которые утвердили договоры о взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Сообщается, что в общей сложности персональные санкции теперь затрагивают 862 физлица и 53 организации. Фигурантам запрещаются поездки в ЕС, а также замораживаются все активы на территории Евросоюза.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаЕвросоюзРоссияСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраина
 
 
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