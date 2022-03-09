https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777296679.html
Путин обсудит с правительством минимизацию последствий от санкций
Путин обсудит с правительством минимизацию последствий от санкций - РИА Новости, 09.03.2022
Путин обсудит с правительством минимизацию последствий от санкций
Президент России Владимир Путин 10 марта проведет совещание с членами правительства, обсудят меры по минимизации последствий санкций для российской экономики,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:06
2022-03-09T15:06
2022-03-09T15:11
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
владимир путин
правительство рф
александр чуприян
россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 марта проведет совещание с членами правительства, обсудят меры по минимизации последствий санкций для российской экономики, сообщает пресс-служба Кремля."Десятого марта Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станут меры по минимизации последствий санкций для российской экономики. Также с докладом о размещении в российских регионах беженцев с востока Украины выступит исполняющий обязанности министра МЧС Чуприян", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, владимир путин, правительство рф, александр чуприян, россия
15:06 09.03.2022 (обновлено: 15:11 09.03.2022)
Путин обсудит с правительством минимизацию последствий от санкций
Президент Путин 10 марта обсудит с правительством минимизацию последствий от санкций