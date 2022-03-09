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Путин обсудит с правительством минимизацию последствий от санкций
Путин обсудит с правительством минимизацию последствий от санкций - РИА Новости, 09.03.2022
Путин обсудит с правительством минимизацию последствий от санкций
Президент России Владимир Путин 10 марта проведет совещание с членами правительства, обсудят меры по минимизации последствий санкций для российской экономики,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:06
2022-03-09T15:11
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
владимир путин
правительство рф
александр чуприян
россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 марта проведет совещание с членами правительства, обсудят меры по минимизации последствий санкций для российской экономики, сообщает пресс-служба Кремля."Десятого марта Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станут меры по минимизации последствий санкций для российской экономики. Также с докладом о размещении в российских регионах беженцев с востока Украины выступит исполняющий обязанности министра МЧС Чуприян", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, владимир путин, правительство рф, александр чуприян, россия
15:06 09.03.2022 (обновлено: 15:11 09.03.2022)
 
Путин обсудит с правительством минимизацию последствий от санкций

Президент Путин 10 марта обсудит с правительством минимизацию последствий от санкций

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 марта проведет совещание с членами правительства, обсудят меры по минимизации последствий санкций для российской экономики, сообщает пресс-служба Кремля.
"Десятого марта Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станут меры по минимизации последствий санкций для российской экономики. Также с докладом о размещении в российских регионах беженцев с востока Украины выступит исполняющий обязанности министра МЧС Чуприян", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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УкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреВладимир ПутинПравительство РФАлександр ЧуприянРоссия
 
 
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