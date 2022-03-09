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Россия предусмотрит ответные ограничения в сфере транспорта
Россия предусмотрит ответные ограничения в сфере транспорта - РИА Новости, 09.03.2022
Россия предусмотрит ответные ограничения в сфере транспорта
Власти РФ предусмотрят ответные ограничения в сфере транспорта для недружественных стран, в том числе по сохранению авиаперевозчиками парка иностранных... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:40
2022-03-09T15:01
михаил мишустин
санкции в отношении россии
правительство рф
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти РФ предусмотрят ответные ограничения в сфере транспорта для недружественных стран, в том числе по сохранению авиаперевозчиками парка иностранных самолетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Целый комплекс решений предусмотрен для транспорта. Поможем авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов. Предусмотрим введение ответных ограничений для стран, которые запрещают нашим морским судам заходить в их порты. В железнодорожном транспорте снизим возможность влиять на работу наших компаний со стороны ряда международных организаций", - сказал Мишустин на заседании кабмина в среду.
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михаил мишустин, санкции в отношении россии, правительство рф
14:40 09.03.2022 (обновлено: 15:01 09.03.2022)
 
Россия предусмотрит ответные ограничения в сфере транспорта

Мишустин: Россия предусмотрит ответные транспортные ограничения для недружественных стран

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти РФ предусмотрят ответные ограничения в сфере транспорта для недружественных стран, в том числе по сохранению авиаперевозчиками парка иностранных самолетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Целый комплекс решений предусмотрен для транспорта. Поможем авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов. Предусмотрим введение ответных ограничений для стран, которые запрещают нашим морским судам заходить в их порты. В железнодорожном транспорте снизим возможность влиять на работу наших компаний со стороны ряда международных организаций", - сказал Мишустин на заседании кабмина в среду.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
14:41
Правительство разработало план действий для стабилизации экономики
 
Михаил МишустинСанкции в отношении РоссииПравительство РФ
 
 
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