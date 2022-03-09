https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777290231.html

Россия предусмотрит ответные ограничения в сфере транспорта

Россия предусмотрит ответные ограничения в сфере транспорта - РИА Новости, 09.03.2022

Россия предусмотрит ответные ограничения в сфере транспорта

Власти РФ предусмотрят ответные ограничения в сфере транспорта для недружественных стран, в том числе по сохранению авиаперевозчиками парка иностранных... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:40

2022-03-09T14:40

2022-03-09T15:01

михаил мишустин

санкции в отношении россии

правительство рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти РФ предусмотрят ответные ограничения в сфере транспорта для недружественных стран, в том числе по сохранению авиаперевозчиками парка иностранных самолетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Целый комплекс решений предусмотрен для транспорта. Поможем авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов. Предусмотрим введение ответных ограничений для стран, которые запрещают нашим морским судам заходить в их порты. В железнодорожном транспорте снизим возможность влиять на работу наших компаний со стороны ряда международных организаций", - сказал Мишустин на заседании кабмина в среду.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777290438.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

михаил мишустин, санкции в отношении россии, правительство рф