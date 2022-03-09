14:40 09.03.2022 (обновлено: 15:01 09.03.2022)
Россия предусмотрит ответные ограничения в сфере транспорта
Мишустин: Россия предусмотрит ответные транспортные ограничения для недружественных стран
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти РФ предусмотрят ответные ограничения в сфере транспорта для недружественных стран, в том числе по сохранению авиаперевозчиками парка иностранных самолетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Целый комплекс решений предусмотрен для транспорта. Поможем авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов. Предусмотрим введение ответных ограничений для стран, которые запрещают нашим морским судам заходить в их порты. В железнодорожном транспорте снизим возможность влиять на работу наших компаний со стороны ряда международных организаций", - сказал Мишустин на заседании кабмина в среду.