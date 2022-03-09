https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777285784.html

Постпред при ОБСЕ рассказал, кто больше пострадает от "санкционной дубины"

Постпред при ОБСЕ рассказал, кто больше пострадает от "санкционной дубины" - РИА Новости, 09.03.2022

Постпред при ОБСЕ рассказал, кто больше пострадает от "санкционной дубины"

Вражда и жажда мести больнее ударит по экономикам тех стран, которые взяли в руку "санкционную дубину", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:21

2022-03-09T14:21

2022-03-09T14:21

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

украина

европа

евросоюз

александр лукашевич

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вражда и жажда мести больнее ударит по экономикам тех стран, которые взяли в руку "санкционную дубину", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Вражда и жажда мести за нашу операцию в экономическом смысле, конечно, как мне кажется, как нормально думающему человеку, скорее, может больнее ударить по экономикам тех стран, которые взяли в руки "санкционную дубину", - сказал журналистам Лукашевич.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, европа, евросоюз, александр лукашевич