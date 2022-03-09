Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777285784.html
Постпред при ОБСЕ рассказал, кто больше пострадает от "санкционной дубины"
Постпред при ОБСЕ рассказал, кто больше пострадает от "санкционной дубины" - РИА Новости, 09.03.2022
Постпред при ОБСЕ рассказал, кто больше пострадает от "санкционной дубины"
Вражда и жажда мести больнее ударит по экономикам тех стран, которые взяли в руку "санкционную дубину", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:21
2022-03-09T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
украина
европа
евросоюз
александр лукашевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767748820_0:117:3076:1847_1920x0_80_0_0_caccc57306032deb67c4e08d47263b45.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вражда и жажда мести больнее ударит по экономикам тех стран, которые взяли в руку "санкционную дубину", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Вражда и жажда мести за нашу операцию в экономическом смысле, конечно, как мне кажется, как нормально думающему человеку, скорее, может больнее ударить по экономикам тех стран, которые взяли в руки "санкционную дубину", - сказал журналистам Лукашевич.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767748820_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_8421f19a434cb41a201aaeace5e10b47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, европа, евросоюз, александр лукашевич
14:21 09.03.2022
 
Постпред при ОБСЕ рассказал, кто больше пострадает от "санкционной дубины"

Лукашевич: вражда больнее ударит по экономикам стран, взявших "санкционную дубину"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вражда и жажда мести больнее ударит по экономикам тех стран, которые взяли в руку "санкционную дубину", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Вражда и жажда мести за нашу операцию в экономическом смысле, конечно, как мне кажется, как нормально думающему человеку, скорее, может больнее ударить по экономикам тех стран, которые взяли в руки "санкционную дубину", - сказал журналистам Лукашевич.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
08:00
Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияУкраинаЕвропаЕвросоюзАлександр Лукашевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала