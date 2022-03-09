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Постпреды стран ЕС согласовали санкции против морского сектора России
Постпреды стран ЕС согласовали санкции против морского сектора России - РИА Новости, 09.03.2022
Постпреды стран ЕС согласовали санкции против морского сектора России
Новые санкции ЕС против России из-за Украины затрагивают сектор морских перевозок, говорится в сообщении председательствующей в настоящее время в Совете ЕС... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:13
2022-03-09T13:13
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
евросоюз
франция
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Новые санкции ЕС против России из-за Украины затрагивают сектор морских перевозок, говорится в сообщении председательствующей в настоящее время в Совете ЕС делегации Франции.В среду на заседании постпредов ЕС расширение санкций было согласовано."Были одобрены санкции, направленные против морского сектора", - говорится в сообщении делегации в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Страны Запада начали вводить против России ограничительные меры различного характера, а также расширили санкции против Минска за его поддержку российской военной спецоперации.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, россия, евросоюз, франция, санкции
13:13 09.03.2022
 
Постпреды стран ЕС согласовали санкции против морского сектора России

Делегация Франции в Совете ЕС: новые санкции против России затронут морской сектор

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Новые санкции ЕС против России из-за Украины затрагивают сектор морских перевозок, говорится в сообщении председательствующей в настоящее время в Совете ЕС делегации Франции.
В среду на заседании постпредов ЕС расширение санкций было согласовано.
"Были одобрены санкции, направленные против морского сектора", - говорится в сообщении делегации в Twitter.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Страны Запада начали вводить против России ограничительные меры различного характера, а также расширили санкции против Минска за его поддержку российской военной спецоперации.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияЕвросоюзФранцияСанкции
 
 
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