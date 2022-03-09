https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777269955.html

Постпреды стран ЕС согласовали санкции против морского сектора России

Постпреды стран ЕС согласовали санкции против морского сектора России - РИА Новости, 09.03.2022

Постпреды стран ЕС согласовали санкции против морского сектора России

Новые санкции ЕС против России из-за Украины затрагивают сектор морских перевозок, говорится в сообщении председательствующей в настоящее время в Совете ЕС... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:13

2022-03-09T13:13

2022-03-09T13:13

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

евросоюз

франция

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Новые санкции ЕС против России из-за Украины затрагивают сектор морских перевозок, говорится в сообщении председательствующей в настоящее время в Совете ЕС делегации Франции.В среду на заседании постпредов ЕС расширение санкций было согласовано."Были одобрены санкции, направленные против морского сектора", - говорится в сообщении делегации в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Страны Запада начали вводить против России ограничительные меры различного характера, а также расширили санкции против Минска за его поддержку российской военной спецоперации.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, евросоюз, франция, санкции