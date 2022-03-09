МИД сожалеет о развязанной ЕС "тотальной экономической войне" против России
Директор департамента МИД Биричевский назвал санкции ЕС тотальной экономической войной
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва сожалеет, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России, заявил в среду в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"К сожалению, Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. С конца февраля в отношении нашей страны были поэтапно введены четыре пакета новых экономических и секторальных санкций", - сказал Биричевский.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.