https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777237199.html

МИД сожалеет о развязанной ЕС "тотальной экономической войне" против России

МИД сожалеет о развязанной ЕС "тотальной экономической войне" против России - РИА Новости, 09.03.2022

МИД сожалеет о развязанной ЕС "тотальной экономической войне" против России

Москва сожалеет, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России, заявил в среду в интервью РИА Новости директор департамента экономического РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:42

2022-03-09T10:42

2022-03-09T10:42

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

евросоюз

санкции

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дмитрий биричевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/78/1358077844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82c214602e735123985baed4f224327e.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва сожалеет, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России, заявил в среду в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, санкции, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий биричевский