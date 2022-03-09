https://ria.ru/20220309/regiony-1777230051.html

Названы регионы с самыми социально ориентированными бюджетами

Названы регионы с самыми социально ориентированными бюджетами - РИА Новости, 09.03.2022

Названы регионы с самыми социально ориентированными бюджетами

Лидерами рейтинга регионов России с самыми социально ориентированными бюджетами стали Москва, Санкт-Петербург и регионы Крайнего Севера, а в конце списка... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:54

2022-03-09T09:54

2022-03-09T09:54

общество

россия

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Лидерами рейтинга регионов России с самыми социально ориентированными бюджетами стали Москва, Санкт-Петербург и регионы Крайнего Севера, а в конце списка оказались Чукотка, Камчатка и Якутия, свидетельствует исследование РИА Новости.Рост расходов бюджетовПо данным статистики, суммарные расходы консолидированных бюджетов всех субъектов России в 2021 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 8,3%. В том числе выросли расходы по социальным статьям, в частности, расходы на образование увеличились на 9,7%, на культуру и кинематографию – на 9,5%, на здравоохранение – на 1,3%, на социальную политику – на 3,8%, а на физическую культуру и спорт – на 9,8%.Как отмечают эксперты, расходы консолидированных бюджетов увеличились в большинстве регионов, однако темпы роста в разных регионах существенно отличались. Кроме того, существенно различается их абсолютный объем и объем в расчете на одного жителя.Для оценки показателей социальных расходов бюджетов российских территорий и выявления региональных диспропорций в данной сфере эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов.В качестве критерия сравнения использовались расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ по социальным статьям в расчете на одного жителя, которые в целях корректности сопоставления были скорректированы на опубликованный на сайте Минфина РФ индекс бюджетных расходов.Он показывает, насколько больше или меньше бюджетных средств необходимо затратить в расчете на душу населения в конкретном регионе с учетом объективных региональных факторов и условий по сравнению со средним по Российской Федерации уровнем для предоставления одного и того же объема бюджетных услуг.При составлении рейтинга к социальным расходам были отнесены траты на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, физкультуру и спорт, а также на социальную политику, которая включает расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения и другие нужды.Лидеры рейтингаПо итогам 2021 года лидерами рейтинга, как и в предыдущем году, стали Москва, Санкт-Петербург и Сахалинская область, где объем скорректированных социальных расходов бюджета превышает 100 тысяч рублей на одного жителя.Еще в девяти регионах социальные расходы в 2021 году превысили 75 тысяч рублей на человека. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Чечня, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Севастополь, Московская область, Ингушетия, Ленинградская и Белгородская области.Как отмечают аналитики, доля социальных статей в суммарном объеме расходов большинства регионов – лидеров рейтинга находится на относительно невысоком уровне, что обусловлено значительными абсолютными объемами их бюджетов. Это позволяет им, поддерживая на высоком уровне социальные расходы, направлять из бюджета средства на финансирование других статей, в том числе на развитие экономики.Исключением являются Чечня и Ингушетия, в структуре расходов которых на долю социальных статей приходится более 80% и которые занимают два первых места по данному показателю.У лидера рейтинга, Москвы, среди социальных расходов консолидированного бюджета наибольшая доля приходится на социальную политику и здравоохранение – 15% и 14% всех расходов в 2021 году. У занявшего вторую строчку Санкт-Петербурга максимальная доля приходится на расходы на образование – 23% и социальную политику – 19%. В Сахалинской области на первом месте находятся расходы на образование (20%), на втором - на социальную политику (18%), на третьем - на здравоохранение (13%).Регионы в конце спискаНаименьшим объемом скорректированных социальных расходов на одного жителя характеризуются консолидированные бюджеты Чукотского автономного округа и Камчатского края – менее 40 тысяч рублей на человека.Как поясняют эксперты, низкое значение показателя в данных регионах обусловлено очень высоким значением индекса бюджетных расходов, который для них на 2021 год составлял 11,856 и 5,059 соответственно. Этот же фактор отчасти повлиял на низкие позиции в рейтинге Магаданской области и Якутии – соответственно 78-е и 83-е места.При этом, если рассмотреть номинальный объем социальных расходов на одного жителя (без учета корректировки на индекс бюджетных расходов), то эти регионы входят в первую десятку среди всех субъектов РФ по данному показателю.В структуре социальных расходов регионов, расположившихся в нижней части рейтинга, на первом месте в основном находятся расходы на образование, на втором – расходы на социальную политику.В частности, в структуре расходов бюджета Якутии по итогам прошлого года на долю данных статей приходится соответственно 27%, 16% и 8%, в Камчатском крае – 21%, 14% и 9%, а в Чукотском автономном округе – 15%, 6% и 7%.Социальные расходы свыше половины бюджетаВ целом по стране по итогам 2021 года на долю расходов по социальным статьям приходится 61% суммарных расходов консолидированных бюджетов всех субъектов РФ. Самая высокая доля приходится на расходы на образование – 23%, доля расходов по статье "Социальная политика" - 20%, а доля расходов по статье "Здравоохранение" – 12%.Доля социальных трат в структуре расходов консолидированных бюджетов также значительно отличается от региона к региону. При этом в большинстве субъектов доля социальных расходов превышает 50% суммарных расходов консолидированных бюджетов. Ниже эта доля только у пяти регионов.Лидерами по данному показателю являются Ингушетия (83,4%), Чечня (81,1%), Дагестан (76,3%) и Бурятия (75,3%). Самая низкая доля расходов по социальным статьям в структуре расходов консолидированных бюджетов - в Чукотском автономном округе (30,6%). Ниже 50% доля социальных статей еще у четырех регионов - Камчатского края, Москвы, Ненецкого автономного округа и Калининградской области.В 2021 году суммарные расходы по социальным статьям в целом по стране увеличились на 5,9%. Рост был зафиксирован в 79 регионах. При этом в большинстве регионов, где социальные расходы снизились, темпы снижения были незначительными – менее 1%.Лидерам по темпам роста скорректированных социальных расходов на одного жителя стали Курская область (+20,2%), Забайкальский край (+16,1%), Амурская область (+15,7%) и Белгородская область (+15,6%). Еще у 18 регионов темпы роста показателя находились в диапазоне от 10% до 15%.

https://ria.ru/20220214/zhizn-1772617188.html

https://ria.ru/20220309/byudzhet-1777218281.html

https://ria.ru/20211025/reyting-1756057617.html

https://ria.ru/20220112/smertnost-1767430284.html

https://ria.ru/20211227/issledovanie-1765575878.html

россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, санкт-петербург