https://ria.ru/20220309/putin-1777305069.html

Путин поговорил по телефону с президентом Египта

Путин поговорил по телефону с президентом Египта - РИА Новости, 09.03.2022

Путин поговорил по телефону с президентом Египта

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, обсудили совместные проекты в атомной энергетике и... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:50

2022-03-09T15:50

2022-03-09T15:50

владимир путин

россия

египет

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, обсудили совместные проекты в атомной энергетике и промышленности, туризм и АПК, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси. Обсуждены вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства России и Египта, включая ход реализации крупных совместных проектов в атомной энергетике и промышленности. С обеих сторон также высказана заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в туристической и аграрной сферах", - говорится в сообщении.Также Владимир Путин рассказал президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси о причинах и целях военной операции по защите Донбасса."По просьбе Абдель Фаттаха ас-Сиси Владимир Путин рассказал о причинах и целях российской специальной военной операции по защите Донбасса, информировал о проводимой Россией работе на переговорах с украинскими представителям", - говорится в сообщении.Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил Владимира Путина за усилия по эвакуации египетских граждан из зоны конфликта на Украине."Президент Египта поблагодарил российскую сторону за предпринимаемые усилия по эвакуации египетских граждан из зоны конфликта", - говорится в сообщении.Лидеры также условились о продолжении контактов на различных уровнях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/evakuatsiya-1777282813.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/egipet-1776216816.html

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египет

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, египет, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф