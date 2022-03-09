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Религия
https://ria.ru/20220309/pravoslavnyy-1777338374.html
ВЦИОМ: каждый четвертый православный россиянин соблюдает посты
ВЦИОМ: каждый четвертый православный россиянин соблюдает посты - РИА Новости, 09.03.2022
ВЦИОМ: каждый четвертый православный россиянин соблюдает посты
Каждый четвертый православный россиянин (24%) соблюдает посты, из них 19% соблюдают только Великий православный пост, следует из результатов инициативного... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:55
2022-03-09T17:55
религия
россия
вциом
религия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Каждый четвертый православный россиянин (24%) соблюдает посты, из них 19% соблюдают только Великий православный пост, следует из результатов инициативного всероссийского опроса "ВЦИОМ-Спутник".Великий православный пост в 2022 года начался 7 марта и продлится до 23 апреля.На вопрос, соблюдаете ли православные посты или нет, 74% ответили отрицательно, 19% - соблюдают только Великий православный пост, 5% соблюдают строго все посты, 2% – затруднились с ответом.По возрастной категории чаще всех соблюдают посты граждане от 45 до 59 лет (29%), из них 22% соблюдают только Великий православный пост, 7% - все посты. Великий пост соблюдает каждый пятый россиянин от 18 до 24 лет (18%), от 25 до 34 лет – 16% опрошенных, от 35 до 44 лет – 21%, от 60 и старше – 18%.Среди мужчин и женщин одинаковое количество тех, кто не соблюдает никакие посты – 74%. При этом женщин, постящихся во время Великого поста, больше, чем мужчин, 20% против 18% соответственно. Но мужчин больше, чем женщин, среди тех россиян, которые соблюдают строго все посты, 6% против 5% соответственно.Большинство опрошенных россиян (71%) будут красить яйца на Пасху, половина планирует во время Великого поста отказаться от животной пищи (52%) и алкоголя (50%), 49% - будут посещать церковные службы, 47% - откажутся от жирной пищи, 40% - не будут употреблять нецензурную лексику и откажутся от дурных мыслей. Также респонденты рассказали, что планируют в это время причащаться (38%), подавать милостыню (37%), ходить в церковь на исповедь (35%), отказаться от развлечений (31%), совершать ежедневную молитву (30%). Кроме этого, каждый четвертый опрошенный планирует во время Великого поста отказаться от курения (25%) и секса (23%).Исследование "ВЦИОМ-Спутник" было проведено 4 марта 2022 года, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, вциом, религия
17:55 09.03.2022
 

ВЦИОМ: каждый четвертый православный россиянин соблюдает посты

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрихожане перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя в Москве
Прихожане перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Каждый четвертый православный россиянин (24%) соблюдает посты, из них 19% соблюдают только Великий православный пост, следует из результатов инициативного всероссийского опроса "ВЦИОМ-Спутник".
Великий православный пост в 2022 года начался 7 марта и продлится до 23 апреля.
На вопрос, соблюдаете ли православные посты или нет, 74% ответили отрицательно, 19% - соблюдают только Великий православный пост, 5% соблюдают строго все посты, 2% – затруднились с ответом.
По возрастной категории чаще всех соблюдают посты граждане от 45 до 59 лет (29%), из них 22% соблюдают только Великий православный пост, 7% - все посты. Великий пост соблюдает каждый пятый россиянин от 18 до 24 лет (18%), от 25 до 34 лет – 16% опрошенных, от 35 до 44 лет – 21%, от 60 и старше – 18%.
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Среди мужчин и женщин одинаковое количество тех, кто не соблюдает никакие посты – 74%. При этом женщин, постящихся во время Великого поста, больше, чем мужчин, 20% против 18% соответственно. Но мужчин больше, чем женщин, среди тех россиян, которые соблюдают строго все посты, 6% против 5% соответственно.
Большинство опрошенных россиян (71%) будут красить яйца на Пасху, половина планирует во время Великого поста отказаться от животной пищи (52%) и алкоголя (50%), 49% - будут посещать церковные службы, 47% - откажутся от жирной пищи, 40% - не будут употреблять нецензурную лексику и откажутся от дурных мыслей. Также респонденты рассказали, что планируют в это время причащаться (38%), подавать милостыню (37%), ходить в церковь на исповедь (35%), отказаться от развлечений (31%), совершать ежедневную молитву (30%). Кроме этого, каждый четвертый опрошенный планирует во время Великого поста отказаться от курения (25%) и секса (23%).
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Исследование "ВЦИОМ-Спутник" было проведено 4 марта 2022 года, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.
Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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