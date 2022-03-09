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Вильфанд рассказал, когда в Москве начнут испаряться сугробы
Вильфанд рассказал, когда в Москве начнут испаряться сугробы - РИА Новости, 09.03.2022
Вильфанд рассказал, когда в Москве начнут испаряться сугробы
Температурный режим, который установится в начале следующей недели в столичном регионе, обеспечит испарение сугробов без возникновения слякоти, сообщил РИА... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:53
2022-03-09T17:53
общество
москва
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Температурный режим, который установится в начале следующей недели в столичном регионе, обеспечит испарение сугробов без возникновения слякоти, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Высота снега за последние две недели практически не изменилась. На следующей неделе может начаться при высоких температурах днем испарение снега. Снег сразу будет переходить из твердой фазы в газообразную. Такой процесс прогнозируется, начиная с понедельника", - сказал Вильфанд.Он отметил, что такой процесс будет объяснять уменьшение сугробов без появления слякоти на улицах. Этот процесс будет длиться до среды, но это не означает, что потом снова не похолодает, добавил Вильфанд.
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общество, москва, погода, роман вильфанд, гидрометцентр
17:53 09.03.2022
 
Вильфанд рассказал, когда в Москве начнут испаряться сугробы

Роман Вильфанд: сугробы в Москве начнут испаряться с понедельника

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Температурный режим, который установится в начале следующей недели в столичном регионе, обеспечит испарение сугробов без возникновения слякоти, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Высота снега за последние две недели практически не изменилась. На следующей неделе может начаться при высоких температурах днем испарение снега. Снег сразу будет переходить из твердой фазы в газообразную. Такой процесс прогнозируется, начиная с понедельника", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что такой процесс будет объяснять уменьшение сугробов без появления слякоти на улицах. Этот процесс будет длиться до среды, но это не означает, что потом снова не похолодает, добавил Вильфанд.
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