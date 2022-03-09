Россия не уступит Украине ни одного переговорного пункта, заявил Слуцкий
Депутат Слуцкий: Россия на переговорах с Украиной не уступит ни одного пункта
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская сторона на переговорах не уступит украинской ни одного пункта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.
На территории Белоруссии прошли уже три раунда российско-украинских переговоров. На них обсуждаются политический, гуманитарный и военный аспекты урегулирования ситуации на Украине. Стороны заявляли, что переговоры будут продолжены.
"Российская делегация не уступит ни одного переговорного пункта", - сказал Слуцкий в эфире YouTube канала "Соловьев Live", добавив, что предпочел бы поменьше рассказывать об этих переговорах с учетом того, как непросто они проходят.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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