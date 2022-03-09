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Россия не уступит Украине ни одного переговорного пункта, заявил Слуцкий
Россия не уступит Украине ни одного переговорного пункта, заявил Слуцкий - РИА Новости, 09.03.2022
Россия не уступит Украине ни одного переговорного пункта, заявил Слуцкий
Российская сторона на переговорах не уступит украинской ни одного пункта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T21:42
2022-03-09T21:42
в мире
белоруссия
россия
украина
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская сторона на переговорах не уступит украинской ни одного пункта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.На территории Белоруссии прошли уже три раунда российско-украинских переговоров. На них обсуждаются политический, гуманитарный и военный аспекты урегулирования ситуации на Украине. Стороны заявляли, что переговоры будут продолжены."Российская делегация не уступит ни одного переговорного пункта", - сказал Слуцкий в эфире YouTube канала "Соловьев Live", добавив, что предпочел бы поменьше рассказывать об этих переговорах с учетом того, как непросто они проходят.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, белоруссия, россия, украина, леонид слуцкий (политик)
21:42 09.03.2022
 
Россия не уступит Украине ни одного переговорного пункта, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий: Россия на переговорах с Украиной не уступит ни одного пункта

© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
Перейти в фотобанк
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская сторона на переговорах не уступит украинской ни одного пункта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.
На территории Белоруссии прошли уже три раунда российско-украинских переговоров. На них обсуждаются политический, гуманитарный и военный аспекты урегулирования ситуации на Украине. Стороны заявляли, что переговоры будут продолжены.
"Российская делегация не уступит ни одного переговорного пункта", - сказал Слуцкий в эфире YouTube канала "Соловьев Live", добавив, что предпочел бы поменьше рассказывать об этих переговорах с учетом того, как непросто они проходят.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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Неадекватность Запада работает на Россию
 
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