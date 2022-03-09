https://ria.ru/20220309/peregovory-1777281417.html

Песков заявил о заинтересованности Москвы в скорейших переговорах с Киевом

Песков заявил о заинтересованности Москвы в скорейших переговорах с Киевом - РИА Новости, 09.03.2022

Песков заявил о заинтересованности Москвы в скорейших переговорах с Киевом

Россия заинтересована в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Украиной и контактах с украинскими переговорщиками, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:59

2022-03-09T13:59

2022-03-09T13:59

обострение ситуации в днр и лнр

россия

вооруженные силы рф

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия заинтересована в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Украиной и контактах с украинскими переговорщиками, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Российская сторона сохранила и сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговоров. Российская позиция предельно понятна и предельно сформулирована и доведена до сведения украинских переговорщиков. Мы заинтересованы в скорейшем проведении новых раундов по мере того, как украинские переговорщики будут готовы к этому", - сказал Песков.Россия и Украина ранее провели три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств, однако гуманитарные коридоры полноценно не заработали.В частности, Киев во вторник заявил об эвакуации жителей Сум лишь по одному маршруту - в Полтаву, тогда как Минобороны РФ сообщало о возможности эвакуации и на территорию России. Представитель народной милиции ДНР заявил РИА Новости, что украинские националисты блокировали выход людей из Мариуполя и Волновахи, гуманитарные коридоры реализовать не удалось. По итогам третьего раунда переговоров помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания Москвы от переговоров с Киевом не оправдались, но диалог будет продолжен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777280157.html

https://ria.ru/20220309/oon-1777279871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, вооруженные силы рф, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, владимир путин, владимир мединский, в мире