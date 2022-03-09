https://ria.ru/20220309/patriarkh-1777275730.html

Патриарх Кирилл призвал снижать градус противостояния молитвой за мир

Патриарх Кирилл призвал снижать градус противостояния молитвой за мир - РИА Новости, 09.03.2022

Патриарх Кирилл призвал снижать градус противостояния молитвой за мир

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих снижать градус противостояния в обществе по поводу происходящего на Украине молитвой о мире. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:36

2022-03-09T13:36

2022-03-09T13:36

религия

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих снижать градус противостояния в обществе по поводу происходящего на Украине молитвой о мире."Мы не можем действовать иначе как молиться о мире и стараться снижать градус противостояния, даже градус эмоциональных, часто переходящих рамки приличия политических дискуссий, мы должны делать все для того, чтобы умиротворить и умирить сердца, чтобы враг рода человеческого не смог разрушить нашего духовного единства", - сказал он в проповеди в храме Христа Спасителя в среду.Именно вокруг духовного единства, подчеркнул он, сформировалась религиозная и культурная жизнь "нашего единого народа - россиян и украинцев".На каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), отметил он, обрушиваются гонения тех, кто не заинтересован в мире, поэтому "мы должны сегодня молиться и о блаженнейшем владыке митрополите, предстоятеле Украинской церкви, о епископате украинском, и, конечно, о церкви нашей, о том, чтобы никакие искушения, никакие соблазны, не способны были разрушить наше духовное единство, которое получили наши предки, выходя из киевской купели крещения"."Появилось новомодное слово "фейк" как синоним лжи. Никакие это не фейки, никакие не фокусы, а обычная дьявольская ложь, и именно ложь сегодня используется, чтобы углубить пропасть между братскими народами, чтобы сделать их врагами перед лицом друг друга. И мы должны быть очень бдительными ко всему тому, что сейчас говорится в связи, в том числе, и со скорбным конфликтом, возникшим на Донбасской земле", - сказал он.Также он заявил, что поджигателей конфликта между Россией и Украиной накажет Бог."Не будем говорить о тех, кто поджигал эту войну - Бог им судья, и Бог их накажет. Нужно сегодня говорить о самих себе, и я призываю всех вас, мои дорогие, в первую очередь усилить молитву о том, чтобы прекратилась всякая военная конфронтация между Россией и Украиной, чтобы народ наш вновь сумел осознать наличие своих общих духовных корней", - заявил патриарх.Общей же для России и Украины духовной церковью, добавил он, является "к счастью неразделенная церковь наша"."Русь – одна страна, один народ. Но уж очень сильный оказался народ, и напуганные этой силой соседи стали делать все, чтобы этот народ разделить, чтобы внушить частям этого народа, что они вовсе и не один народ! И мы знаем, до какого ужасного апогея доходит сейчас следствие этому внушению, когда кто-то в брате своем не видит брата, а видит врага. И ужасно, что есть некоторые религиозные деятели - даже язык не поворачивается назвать этих людей и организации религиозными - которые поднимают на щит своей проповеди необходимость борьбы, в том числе и с русским братским народом", - добавил предстоятель РПЦ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220224/patriarkh-1774854503.html

https://ria.ru/20220302/mir-1776073504.html

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россия, русская православная церковь