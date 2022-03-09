https://ria.ru/20220309/oruzhie-1777211092.html
На Запорожской АЭС обнаружили большое количество оружия
На Запорожской АЭС обнаружили большое количество оружия - РИА Новости, 09.03.2022
На Запорожской АЭС обнаружили большое количество оружия
Бойцы Росгвардии после взятия под контроль Запорожской АЭС обнаружили большое количество оружия, в том числе на энергоблоках, более 500 единиц оружия... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T05:12
2022-03-09T05:12
2022-03-09T07:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нато
россия
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ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС (Украина), 9 мар — РИА Новости. Бойцы Росгвардии после взятия под контроль Запорожской АЭС обнаружили большое количество оружия, в том числе на энергоблоках, более 500 единиц оружия национальной гвардии Украины конфисковано, сообщил журналистам представитель Росгвардии.Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем бойцов Росгвардии, персонал станции работает штатно, бойцы национальной гвардии Украины, охранявшие объект, сдали оружие и отпущены домой, сообщил ранее журналистам представитель Росгвардии."В ходе взятия станции под контроль при проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе тяжелого вооружения. Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьезно к ведению оборонительного боя", — сказал полковник Росгвардии, представившийся Сергеем.По его словам, огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках, стрельба по российским силам велась и из административных корпусов. Все оружие после его сдачи нацгвардейцами Украины перемещено в охраняемое помещение. Собрано более 500 единиц вооружений — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты, в том числе образца НАТО.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нато, россия
05:12 09.03.2022 (обновлено: 07:57 09.03.2022)
На Запорожской АЭС обнаружили большое количество оружия
Росгвардия: на ЗАЭС, в том числе на реакторах, обнаружили большое количество оружия